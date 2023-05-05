"Готовят силовой сценарий": Китай планирует захват Тайваня, — разведка США

Руководство Пентагона напоминает, что глава КНР Си Цзиньпин призвал своих военных быть готовыми, однако американское разведуправление пока не знает, в каком именно контексте было сделано соответствующее заявление.

Related video

Китай рассматривает возможность применения силы для захвата Тайваня. Об этом заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс.

По ее словам, на сегодняшний день Пекин пока предпочитает мирное воссоединение с островом и старается избежать применения военных методов. Однако союзники не исключают, что Поднебесная может осуществить силовой захват Тайваня.

"Китай поручил своим вооруженным силам принять готовность к действиям в случае необходимости, чтобы иметь возможность осуществить захват острова (Тайвань — ред.) без обеспокоенности по поводу нашего вмешательства", — сообщила Хейнс.

Согласно ее словам, планы Китая будут иметь влияние на принятие им дальнейших решений.

Директор разведуправления Пентагона генерал-лейтенант сухопутных войск Скотт Берриер отметил, что лидер Китая Си Цзиньпин призвал своих военных быть готовыми, однако не ясно, к чему и к какому сроку.

Напомним, что в период с 24 по 28 июля на Тайване запланированы военные учения, основной целью которых является борьба с блокадой острова и сохранение боеспособности вооруженных сил. Главное внимание будет уделено обеспечению боеспособности армии и прорыву на море.

В апреле 21-го числа министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что обе стороны Тайваньского пролива принадлежат Китаю и защищать свой суверенитет — это "правильно". Он также отметил, что "честные" люди могут понять, кто применяет "гегемонистские" методы устрашения.

Как мы уже сообщали, в 2020 году Конгресс США утвердил продажу 400 ракет противокорабельного назначения Harpoon неопределенной стране. Но сейчас стало известно, что этим заказчиком является Тайвань, который планирует использовать сотни ракет для защиты своих берегов и отражения возможного вторжения со стороны Китая.