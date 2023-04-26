Как выжить и прорвать блокаду: Тайвань проведет масштабные военные учения

В Минобороны Тайване заявили, что все маневры будут основываться на угрозе вторжения коммунистов на остров. Поэтому обучение будут поделены на два этапа.

Related video

Ежегодные военные учения Тайваня в этом году сосредоточятся на борьбе с блокадой острова и сохранении боеспособности сил острова. Об этом 26 апреля сообщает Reuters.

Китай в последние годы усиливает военное давление, пытаясь отстоять свои претензии на суверенитет. Тайвань Пекин считает своей неотъемлемой частью. Последние учения КНР отрабатывали полную блокаду Тайваня. Национально-освободительная армия Китая имитировала точные удары и блокаду во время учений.

В Минобороны Тайваня заявили, что учения Han Kuang будут разделены на два этапа – военные игры с 15 по 19 мая и полноценные учения с 24 по 28 июля, к которым привлекут мобилизованные силы. Основное внимание маневров будет сосредоточено на сохранении боеспособности армии и прорыве на море.

В Минобороны Тайваня заявили, что обучение Han Kuang будут разделены на два этапа.

Для маневров будут использовать гражданские аэропорты, воздушные средства. Также отработается маскировка сил на земле. Военно-морской элемент объединит морские, воздушные и сухопутные силы для нападения на вражеские десантные корабли, а также на защите морских путей и противодействия блокаде.

"Конечно, наши учения основываются на угрозе вторжения коммунистов на Тайвань и их недавних военных учений вокруг Тайваня", — сказал на пресс-конференции начальник военного планирования министерства генерал Линь Вэнь-хуань.

Сегодня Тайвань инвестирует в силы обороны, для этого закупают ракеты большого радиуса действия и беспилотники. Кроме этого, срочную службу продлили на еще один год.

Напомним, 24 апреля в ЕС призвали отправить корабли ВМС стран Евросоюза в Тайвань из-за китайской угрозы.

21 апреля в Китае в очередной раз заявили, что они готовы отстаивать свои права на Тайвань.