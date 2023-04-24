"Мы должны быть бдительными": Боррель призвал отправить корабли ВМС стран ЕС к Тайваню

Главный дипломат Европейского Союза выступает за тщательный анализ европейской стратегии по Китаю.

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Жозеп Боррель, руководитель внешнеполитической службы Европейского Союза, призвал к военно-морскому патрулированию в Тайваньском проливе. Об этом он написал в статье, опубликованной в Journal Du Dimanche.

Главный дипломат ЕС отметил, что Европа должна присутствовать в регионе. По его словам, этот вопрос касается континента "в коммерческом, технологическом, экономическом плане". Такие действия, по его мнению, позволят продемонстрировать приверженность Европе свободе судоходства в этом важном для всего мира регионе.

"Мы должны быть бдительными по поводу провокаций и чрезмерной торговли", – отметил он.

Боррель считает, что подавляющее большинство тайваньского народа поддерживает мирный статус-кво. По его словам, это наиболее приемлемое решение. Он призвал следовать этому принципу и дальше, а также напомнил, что Тайвань имеет стратегическое значение в производстве самых современных полупроводников.

"Тайвань, безусловно, является частью нашего геостратегического периметра, гарантирующего мир", – добавил дипломат.

Призыв Борреля к военно-морскому патрулированию возник через две недели после того, как китайские войска начали трехдневные учения вокруг Тайваня. Они имитировали целенаправленные удары и блокаду острова.

Боррель также посетовал, что европейские компании чаще оказываются в невыгодном положении на китайском рынке не из-за отсутствия конкурентоспособности, а в связи с тем, что действуют ограничительные меры и субсидии, получаемые китайскими конкурентами. Он считает взаимность конкретным принципом отношений ЕС с Китаем.

Напомним, 21 апреля министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что обе стороны Тайваньского пролива принадлежат его стране, а отстаивать свой суверенитет — это "правильно". Этим заявлением он дал понять, что в КНР не откажутся от намерений захватить Тайвань.

Также 17 апреля в КНР отреагировали на прохождение USS Milius в Тайванском проливе. Китайская армия отслеживала и наблюдала судно на протяжении всего курса, при этом флот КНР был в повышенной готовности.