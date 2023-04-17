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Военный Фокус

ВМС США не значимы: в КНР отреагировали на прохождение USS Milius Тайваньским проливом

американский ракетный эсминец
USS Milius прошел по Тайванскому проливу

Провластные журналисты пишут, что США постоянно провокационно отправляют военные корабли через пролив, чтобы "разогреть карту Тайваня". В Штатах же говорят об обычном транзите в международных водах.

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Народно-освободительная армия Китая (НОАК) держала под наблюдением американский военный корабль, проходивший через Тайваньский пролив в воскресенье, 16 апреля. Об этом сообщает китайское государственное англоязычное издание Global Times.

Американский ракетный эсминец USS Milius прошел через Тайваньский пролив, а командование НОАК следило за прохождением военного корабля. Утверждается, что китайская армия отслеживала и наблюдала за судном на протяжении всего курса, при этом флот КНР был в повышенной готовности, заявил представитель командования НОАК на Восточном театре действий старший полковник Ши И.

В издании пишут, что США "регулярно и провокационно" отправляют военные корабли через Тайваньский пролив, чтобы "разогреть карту Тайваня". По их мнению, это посылает неправильный сигнал силам, выступающим за независимость Тайваня и пытающимся сдержать Китай.

Вместе с тем Reuters пишут, что американский ракетный эсминец совершил обычный транзит в открытых водах. Транзит корабля демонстрирует благосклонность США к свободному и открытому Индийско-Тихому океану. Военно-морские силы США проводят военные корабли через пролив примерно раз в месяц, а также регулярно проводят подобные миссии свободы судоходства в спорном Южнокитайском море.

проход по тайванскому проливу Fullscreen
Ответ США на китайские учения по блокаде Тайваня назвали бессильным

Военные эксперты издания утверждают, что недавние учения "Объединенный меч", проходившие с 8 по 10 апреля, имитировали блокаду Тайваня. Поэтому "американский трюк" теряет силы, поскольку мощь Народно-освободительной армии постоянно растет. Кроме этого, журналисты провластного издания пишут, что один эсминец или даже целая ударная авианосная группа будет уязвимой в Тайванском проливе перед китайскими противокорабельными ракетами наземного базирования. Поэтому ответ США на обучение по блокаде Тайваня назвали бессильным.

Напомним, 12 апреля СМИ писали, что Китай приказал армии готовиться к "реальному бою". Бойцы будут проходить подготовку с учетом реальных боевых действий.

11 апреля СМИ сообщали, что Тайванем распространяется нашивка с изображением "Медведя, который бьет Винни-Пуха". Таким образом, поднимается моральный дух военных на фоне обострения с материковым Китаем.