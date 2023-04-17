ВМС США не значимы: в КНР отреагировали на прохождение USS Milius Тайваньским проливом

Провластные журналисты пишут, что США постоянно провокационно отправляют военные корабли через пролив, чтобы "разогреть карту Тайваня". В Штатах же говорят об обычном транзите в международных водах.

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Народно-освободительная армия Китая (НОАК) держала под наблюдением американский военный корабль, проходивший через Тайваньский пролив в воскресенье, 16 апреля. Об этом сообщает китайское государственное англоязычное издание Global Times.

Американский ракетный эсминец USS Milius прошел через Тайваньский пролив, а командование НОАК следило за прохождением военного корабля. Утверждается, что китайская армия отслеживала и наблюдала за судном на протяжении всего курса, при этом флот КНР был в повышенной готовности, заявил представитель командования НОАК на Восточном театре действий старший полковник Ши И.

В издании пишут, что США "регулярно и провокационно" отправляют военные корабли через Тайваньский пролив, чтобы "разогреть карту Тайваня". По их мнению, это посылает неправильный сигнал силам, выступающим за независимость Тайваня и пытающимся сдержать Китай.

Вместе с тем Reuters пишут, что американский ракетный эсминец совершил обычный транзит в открытых водах. Транзит корабля демонстрирует благосклонность США к свободному и открытому Индийско-Тихому океану. Военно-морские силы США проводят военные корабли через пролив примерно раз в месяц, а также регулярно проводят подобные миссии свободы судоходства в спорном Южнокитайском море.

Ответ США на китайские учения по блокаде Тайваня назвали бессильным

Военные эксперты издания утверждают, что недавние учения "Объединенный меч", проходившие с 8 по 10 апреля, имитировали блокаду Тайваня. Поэтому "американский трюк" теряет силы, поскольку мощь Народно-освободительной армии постоянно растет. Кроме этого, журналисты провластного издания пишут, что один эсминец или даже целая ударная авианосная группа будет уязвимой в Тайванском проливе перед китайскими противокорабельными ракетами наземного базирования. Поэтому ответ США на обучение по блокаде Тайваня назвали бессильным.

Напомним, 12 апреля СМИ писали, что Китай приказал армии готовиться к "реальному бою". Бойцы будут проходить подготовку с учетом реальных боевых действий.

11 апреля СМИ сообщали, что Тайванем распространяется нашивка с изображением "Медведя, который бьет Винни-Пуха". Таким образом, поднимается моральный дух военных на фоне обострения с материковым Китаем.