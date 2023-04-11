"Медведь бьет Винни-Пуха": нашивка для летчиков ВВС Тайваня становится вирусной (фото)

Винни-Пухом в шутку изображают лидера КНР Си Цзиньпина. На фоне имитации блокады Тайвани силами китайской армии, островом распространяется нашивка с призывом сражаться.

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На фоне очередного обострения ситуации между Китаем и Тайванем в последнем становится все более популярны нашивки с троллингом Си Цзиньпина. Об этом сообщает CNN.

Среди жителей Тайваня начинает вируситься нашивка с изображением медведя, бьющего Винни-Пуха — это дерзкий символ сопротивления острова китайским военным учением, отмечают в издании. Прошедшие три дня Китай проводил масштабные учения по блокаде Тайваня. В них участвовала авиация, авианосцы, боевые корабли и другие силы.

Винни-Пух – это интернет-мем, которым изображают лидера КНР Си Цзиньпина. Автор нашивки с медведем и Винни-Пухом Алек Хсу говорит, что заметил всплеск заказов после того, как в Минобороны Тайваня опубликовали снимок летчика с такой же нашивкой.

На Тайване бум патчей, поднимающих боевой дух

"Я хотел повысить моральный дух наших войск, создав этот патч", — сказал Хсу.

На патче изображен черный медведь, одной рукой держащий флаг Тайваня, а другой бьет Винни-Пуха с подписью "Бейся!". Формозский черный медведь считается символом тайваньской идентичности, ранее страна была известна под названием Формоза. Военно-воздушные силы Тайваня говорят, что они не заставляют летчиков носить такие нашивки, и будут и дальше открыты ко всему, что повышает моральный дух бойцов.

Напомним, 10 апреля Китай завершил масштабные учения с имитацией блокады Тайваня авиацией и флотом.

11 апреля в СМИ писали, что китайские военные корабли и самолеты не покинули территорию у Тайваня, несмотря на завершение военных учений.