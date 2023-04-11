"Ведмідь бʼє Вінні-Пуха": нашивка для льотчиків ВПС Тайваню стає вірусною (фото)
Вінні-Пухом жартома зображають лідера КНР Сі Цзіньпіна. На фоні імітації блокади острова силами китайської армії, Тайванем шириться нашивка із закликом битися.
На фоні чергового загострення ситуації між Китаєм та Тайванем в останньому стає все більш популярні нашивки з тролінгом Сі Цзіньпіна. Про це повідомляє CNN.
Серед мешканців Тайваню починає віруситися нашивка з зображенням ведмедя, який бʼє Вінні-Пуха — це зухвалий символ опору острова китайським військовим навчанням, зазначають у виданні. Минулі три дні Китай проводив масштабні навчання по блокаді Тайваня. В них брала участь авіація, авіаносці, бойові кораблі та інші сили.
Вінні-Пух — це інтернет-мем, яким зображують лідера КНР Сі Цзіньпіна. Автор нашивки з ведмедем та Вінні-Пухом Алек Хсу каже, що помітив сплеск замовлень після того, як в Міноборони Тайваню опублікували знімок льотчика з такою ж нашивкою.
"Я хотів підвищити моральний дух наших військ, створивши цей патч", — сказав Хсу.
На патчі зображений чорний ведмідь, який однією рукою тримає прапор Тайваню, а іншою бʼє Вінні-Пуха з підписом "Бийся!". Формозський чорний ведмідь вважається символом тайванської ідентичності, раніше країна була відомою під назвою Формоза. Військово-повітряні сили Тайваню кажуть, що вони не примушують льотчиків носити такі нашивки, і будуть і надалі відкриті до всього, що підвищує моральний дух бійців.
Нагадаємо, 10 квітня Китай завершив масштабні навчання з імітацією блокади Тайваню авіацією та флотом.
11 квітня в ЗМІ писали, що китайські військові кораблі та літаки не покинули територію біля Тайваню попри завершення військових навчань.