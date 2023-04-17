ВМС США не є значущими: в КНР відреагували на проходження USS Milius в Тайванській протоці

Провладні журналісти пишуть, що США постійно провокаційно відправляють військові кораблі через протоку, щоб "розігріти карту Тайваню". В Штатах же кажуть про звичайний транзит у міжнародних водах.

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Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) тримала під наглядом американський військовий корабель, який проходив через Тайванську протоку в неділю, 16 квітня. Про це повідомляє китайське державне англомовне видання Global Times.

Американський ракетний есмінець USS Milius пройшов через Тайванську протоку, а командування НВАК слідкувало за проходженням військового корабля. Стверджується, що китайська армія відстежувала та спостерігала за судном протягом усього курсу, при цьому флот КНР був у підвищеній готовності, заявив речник командування НВАК на Східному театрі дій старший полковник Ши І.

У виданні пишуть, що США "регулярно та провокаційно" відправляють військові кораблі через Тайванську протоку, щоб "розігріти карту Тайваню". На їхню думку, це надсилає неправильний сигнал силам, які виступають за незалежність Тайваню та намагаються стримати Китай.

Разом з тим Reuters пишуть, що американський ракетний есмінець здійснив звичайний транзит у відкритих водах. Транзит корабля демонструє прихильність США вільному та відкритому Індійсько-Тихому океану. Військово-морські сили США проводять військові кораблі через протоку приблизно раз на місяць, а також регулярно проводять подібні місії свободи судноплавства в спірному Південнокитайському морі.

Відповідь США на китайські навчання по блокаді Тайваню назвали безсилою

Військові експерти видання стверджують, що нещодавні навчання "Спільний меч", які проходили з 8 по 10 квітня, імітувало блокаду Тайваню. Тому "американський трюк" втрачає сили, оскільки міць Народно-визвольної армії невпинно зростає. Окрім цього журналісти провладного видання пишуть, що один есмінець або навіть ціла ударна авіаносна група буде вразливою у Тайванській протоці перед китайськими протикорабельними ракетами наземного базування. Тому відповідь США на навчання по блокаді Тайваню назвали безсилою.

Нагадаємо, 12 квітня ЗМІ писали, що Китай наказав армії готуватися до "реального бою". Бійці будуть проходити підготовку з урахуванням реальних бойових дій.

11 квітня ЗМІ повідомляли, що Тайванем шириться нашивка з зображенням "Ведмідя, який бʼє Вінні-Пуха". Таким чином підіймається моральний дух військових на фоні загострення з материковим Китаєм.