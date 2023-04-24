"Ми маємо бути пильними": Боррель закликав відправити кораблі ВМС країн ЄС до Тайваню

Головний дипломат Європейського Союзу виступає за ретельний аналіз європейської стратегії щодо Китаю.

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Жозеп Боррель, керівник зовнішньополітичної служби Європейського Союзу, закликав до військово-морського патрулювання в Тайванській протоці. Про це він написав у статті, опублікованій в Journal Du Dimanche.

Головний дипломат ЄС зазначив, що Європа повинна бути присутня в регіоні. З його слів, це питання стосується континенту "в комерційному, технологічному, економічному плані". Такі дії, на його думку, дозволять продемонструвати прихильність Європи свободі судноплавства в цьому важливому для усього світу регіоні.

"Ми повинні бути пильними щодо провокацій і надмірних торгів", – зазначив він.

Боррель вважає, що переважна більшість тайванського народу підтримує мирний статус-кво. З його слів, це є найбільш прийнятним рішенням. Він закликав слідувати цьому принципу й надалі, а також нагадав, що Тайвань має стратегічне значення у виробництві найсучасніших напівпровідників.

"Тайвань, безумовно, є частиною нашого геостратегічного периметра, який гарантує мир", – додав дипломат.

Заклик Борреля до військово-морського патрулювання з'явився через два тижні після того, як китайські війська розпочали триденні навчання навколо Тайваню. Вони імітували цілеспрямовані удари та блокаду острова.

Боррель також поскаржився, що європейські компанії частіше опиняються у невигідному становищі на китайському ринку не через відсутність конкурентоспроможності, а у зв'язку з тим, що діють обмежувальні заходи та субсидії, які отримують китайські конкуренти. Він вважає взаємність конкретним принципом відносин ЄС з Китаєм.

Нагадаємо, 21 квітня міністр закордонних справ Китаю Цінь Ґан заявив, що обидві сторони Тайванської протоки належать його країні, а відстоювати свій суверенітет — це "правильно". Цією заявою він дав зрозуміти, що у КНР не відмовляться від намірів захопити Тайвань.

Також 17 квітня в КНР відреагували на проходження USS Milius в Тайванській протоці. Китайська армія відстежувала та спостерігала за судном протягом усього курсу, проте флот КНР був у підвищеній готовності.