Як вижити й прорвати блокаду: Тайвань проведе масштабні військові навчання

В Міноборони Тайвані заявили, що всі маневри будуть ґрунтуватися на загрозі вторгнення комуністів на острів. Тому навчання будуть поділені на два етапи.

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Щорічні військові навчання Тайваню цього року зосередяться на боротьбі з блокадою острова та збереження боєздатності сил острова. Про це 26 квітня повідомляє Reuters.

Китай протягом останніх років посилює військовий тиск, намагаючись відстояти свої претензії на суверенітет. Тайвань Пекін вважає своєю невіддільною частиною. Останні навчання КНР відпрацьовували повну блокаду Тайваню. Національно-визвольна армія Китаю імітувала точні удари та блокування під час навчань.

В Міноборони Тайваню заявили, що навчання Han Kuang будуть розділені на два етапи — військові ігри з 15 по 19 травня та повноцінні навчання з 24 по 28 липня, до яких залучать мобілізовані сили. Основна увага маневрів буде зосереджена на збережені боєздатності армії та прориву на морі.

В Міноборони Тайваню заявили, що навчання Han Kuang будуть розділені на два етапи

Для навчань будуть використовувати цивільні аеропорти, повітряні засоби. Також відпрацюється маскування сил на землі. Військово-морський елемент об’єднає морські, повітряні та сухопутні сили для нападу на ворожі сили та десантні кораблі, а також для захисту морських шляхів і протидії блокаді.

"Звичайно, наші навчання ґрунтуються на загрозі вторгнення комуністів на Тайвань і їхніх недавніх військових навчаннях навколо Тайваню", — сказав на пресконференції начальник військового планування міністерства генерал Лінь Вень-хуан.

Нині Тайвань інвестує в сили оборони, для цього закуповують ракети великого радіуса дії та безпілотники. Окрім цього строкову службу продовжили на ще один рік.

Нагадаємо, 24 квітня в ЄС закликали відправити кораблі ВМС країн Євросоюзу до Тайваню через китайську загрозу.

21 квітня в Китаї черговий раз заявили, що вони готові відстоювати свої права на Тайвань.