"Было бы полезно": в США рассказали, как Китай мог бы повилять на войну в Украине

Посол США в Китае Николас Бернс считает, что Пекин должен оказывать более жесткое давление на российское правительство в вопросах, связанных с войной.

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Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы Китай повлиял на решение Российской Федерации об окончании войны в Украине. Об этом заявил посол США в Китае Николас Бернс на мероприятии в Министерстве иностранных дел 2 мая, пишет издание CNN.

По мнению американского дипломата, КНР должна оказать давление на Кремль для вывода войск с территории Украины и прекращения обстрелов украинских городов.

"Было бы полезно, если бы Китай подтолкнул Россию к прекращению бомбардировок украинских школ, украинских больниц и украинских многоквартирных домов", — заявил Бернс.

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Посол отметил, что только за последние несколько месяцев весь мир стал свидетелем огромных человеческих жертв среди мирных украинцев из-за прилетов российских ракет и БПЛА. По его словам, прекращение этих атак, это то, чего хотят в ЕС и Украине от Китая.

Николас Берн также прокомментировал телефонный разговор между Си Цзиньпином и Владимиром Зеленским, назвав его "хорошим первым шагом". Он также добавил, что пока не ясно, последуют ли за этой инициативой конкретные действия.

"Мы хотели бы, чтобы Китай был гораздо более жестким в своих советах россиянам. Мы хотели бы, чтобы действия по прекращению войны были как можно быстрее на условиях, конечно, которые может принять украинское правительство", — заключил посол США в Китае.

Напомним, что 26 апреля между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Китая Си Цзиньпином состоялся телефонный разговор, который инициировал Киев. Стороны обменялись мнениями о китайско-украинских отношениях и войне в Украине.

Во время брифинга 28 апреля Владимир Зеленский сообщил, что обсуждал с китайским лидером вопрос активного участия Пекина в мирных инициативах Украины. Президент подчеркнул, что необходим привлечь ка можно больше стран, которые могли бы потом давить на РФ в вопросах восстановления мира и территориальной целостности нашей страны.

Еще мы писали том, что 1 мая Китай вместе с рядом стран поддержал резолюцию ООН о сотрудничестве организации с Советом Европы, в которой Российская Федерация упоминается и признается агрессором.