"Незважаючи на неправильні слова та вчинки": Китай хоче налагодити відносини із США

Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ґан вважає, що конче необхідно стабілізувати китайсько-американські відносини.

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У Китаї зголосилися стабілізувати відносини зі США, хоча звинувачують останніх у "серії неправильних слів і вчинків", які ці відносини погіршили. Про це пише Reuters сьогодні, 8 травня.

Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ґан під час зустрічі в Пекіні з послом США Ніколасом Бернсом заявив, що необхідно стабілізувати китайсько-американські відносини. Йдеться про тайванське питання та "витравлення принципу єдиного Китаю".

"Серія помилкових слів і вчинків Сполучених Штатів з того часу підірвала важко досягнутий позитивний імпульс китайсько-американських відносин", — сказав він.

Він заявив, що співпраця країн була підірвана і відносини двох країн "знов зіткнулися з холодною кригою".

5 травня директорка національної розвідки США Евріл Гейнс заявила, що Китай розглядає можливість застосування сили для захоплення Тайваню.

2 травня посол США у Китаї Ніколас Бернс сказав, що Сполучені Штати Америки хочуть, щоб Китай вплинув на рішення Російської Федерації щодо закінчення війни в Україні.

Під час брифінгу 28 квітня Володимир Зеленський повідомив, що обговорював із китайським лідером питання активної участі Пекіна у мирних ініціативах України.