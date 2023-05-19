"Нам открыли двери, только где они?": Резников рассказал об ожиданиях от саммита НАТО в Вильнюсе

По мнению Резникова, Украина сейчас выполняет все функции НАТО, разрушая "агрессивную способность Российской империи" и выступая "восточным щитом для Европы и НАТО".

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В пятницу, 19 мая, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что от саммита НАТО в Вильнюсе он ожидает прежде всего "реального сигнала" о партнерстве. Об этом он заявил, выступая на Украино-американском форуме, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, разговариая со странами-партнерами об ожиданиях от саммита НАТО в Вильнюсе, Украина не имеет в виду режим "открытых дверей", а надеется увидеть прямой сигнал о дальнейшем будущем партнерстве.

"Как говорит наш президент Владимир Зеленский: "Нам открыли двери в 2008 году на Бухарестском саммите, только никто не знает, где эти двери находятся", — отметил глава Минобороны.

Резников отметил, что Украина сейчас выполняет все функции НАТО, разрушая "агрессивную способность Российской империи", уменьшая потенциал страны-агрессора с точки зрения технического снаряжения и человеческого потенциала и выступая "восточным щитом для Европы и НАТО".

"Страны НАТО, по моему мнению, должны быть заинтересованы в направлении своих ресурсов как минимум на повышение обороноспособности Украины, как своего восточного щита. Поэтому вопрос принятия нас в НАТО де-юре — это вопрос политической воли. Мы осознаем, что это не произойдет на саммите в Вильнюсе до победы, но это должно произойти после победы однозначно", — отметил министр.

По словам Резникова, несмотря на все гарантии, Будапештский меморандум не работает, а украинцы уже не будут верить всем обещаниям и "открытым дверям".

"Украинцы будут верить только в свои силы и свое оружие", — подытожил он.

Напомним, 15 мая генсек НАТО заявил, что необходимо, чтобы Вооруженные силы Украины были полностью совместимы с армией НАТО. Однако самая главная задача сейчас — обеспечить победу в войне над Россией.

Также напомним, 17 мая бывший спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер допустил, что Украина может вступить в Североатлантический альянс до завершения войны с Российской Федерацией.