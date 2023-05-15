Нет смысла обсуждать: Столтенберг назвал условие, при котором Украину возьмут в НАТО

Генсек Альянса считает, что необходимо, чтобы Вооруженные силы Украины были полностью совместимы с армией НАТО. Однако самая главная задача сейчас – обеспечить победу в войне над Россией

На данный момент нет смысла обсуждать вступление Украины в НАТО, поскольку Россия еще не проиграла войну полностью. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на Копенгагенском саммите по вопросам демократии, пишет The Guardian.

Он заявил, что ожидает, что Альянс согласует программу помощи Украине на много лет. Союзники в июле встретятся и пошлют очень четкий сигнал поддержки Киеву.

"Что касается членства. Я ожидаю, что союзники по НАТО скажут, что Украина станет членом альянса. Об этом говорилось несколько раз", — отметил Столтенберг.

По его словам, у Украины есть право выбирать собственный путь, а Москва не может ей указывать. Дверь для вступления в НАТО для стран всегда открыта.

"Я также ожидаю, что мы согласуем многолетнюю программу для Украины, в рамках которой мы будем работать над помощью Украине перейти от стандартов, доктрин и оборудования советской эпохи к стандартным доктринам и оборудованию НАТО", — сказал генсек Альянса.

Он отметил, что необходимо, чтобы Вооруженные силы Украины были полностью совместимы с армией НАТО. Однако самая главная задача сейчас – обеспечить победу в войне над Россией.

"Потому что только в том случае, если Украина возобладает как суверенная независимая нация в Европе, есть смысл обсуждать, когда и как она может стать членом Альянса", — сказал он.

Напомним, что в НАТО призвали не недооценивать возможности РФ перед контрнаступлением ВСУ. По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, Украина уже доказала свой профессионализм в освобождении территорий, однако оккупанты успели создать значительные оборонительные рубежи.

Еще сообщалось, что ранее Столтенберг говорил, что Украина станет членом НАТО. Он сказал, что все союзники выступают за это, правда, не стал называть возможные сроки.