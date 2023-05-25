Совет НАТО-Украина: генерал США сделал уникальное предложение Киеву (видео)

По словам генерала Дугласа Люта, это не означает автоматического членства Украины в Альянсе, но сравнил данный шаг с приглашением Украины "зайти в комнату".

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Бывший постоянный представитель США при НАТО в период с 2013 по 2017 годы, генерал Дуглас Лют, объяснил причину, по которой Украина до сих пор не получила приглашение на вступление в Альянс. Он также предложил Альянсу создать Совет НАТО-Украина, чтобы предоставить Украине уникальные возможности сотрудничества с НАТО. С таким заявлением он выступил во время Киевского форума безопасности.

Дуглас Лют признал, что решение, принятое в 2008 году, о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, но не сопровожденное механизмом обеспечения, являлось ошибкой. В ответ на вопрос о том, почему Украина до сих пор не получает официальное приглашение, а НАТО предлагает различные формы сотрудничества, Лют отметил отсутствие консенсуса по данному вопросу.

"Реальность состоит в том, что в Альянсе нет консенсуса. В практическом смысле это оставляет нам вопрос, что мы можем сделать и как мы можем сделать. Реалии заключаются в том, что мы не можем изменить (Вашингтонский) Договор и у нас нет консенсуса. Как солдат, который всегда пытается сделать что-нибудь практическое, я предлагаю обеспечить Украине гарантии безопасности в Совете НАТО-Украина. Это то, что очевидно можно сделать, и это минимум, который мы можем ожидать", – сказал Лют.

Генерал отметил, что в настоящее время существует только один совет НАТО с неприсоединившейся страной, а именно Совет Россия-НАТО. Он предложил заменить данный совет на Совет НАТО-Украина и пригласить Украину принять в нем участие. Лют уточнил, что это не означает автоматического членства Украины в Альянсе, но сравнил данный шаг с приглашением Украины "зайти в комнату".

"Альянс может предложить и я надеюсь, что он предложит Украине уникальные и особые отношения. И сделать это можно назначив или создав что-то вроде Совета НАТО-Украина. Он предоставит Украине право и полномочия собирать Североатлантический совет в любое время. Это предоставит Украине место за столом в любое время, когда Украина будет чувствовать угрозу. И это будет местом для обсуждения проблем безопасности Украины", – пояснил генерал.

Он также внимательно рассмотрел условия, предъявляемые к странам для вступления в НАТО, и ответил, соответствует ли Украина этим требованиям. Он указал, что данные условия четко определены в Статье 10 Североатлантического договора.

"Определены три критерия для членства. Я хочу их напомнить. Первый. Страна, желающая стать членом, должна быть способна внести вклад в коллективную оборону. Это значит не самооборону, а коллективную оборону. Этот критерий ясен и очевиден – Украина соответствует этому критерию. Давайте будем откровенны. Украина сегодня имеет сильнейшую и лучше всех оснащенную армию в Европе. Это факт. И имеет самый большой боевой опыт", – уверен генерал Лют.

Генерал Дуглас Лют отметил, что в отношении второго критерия, Украина активно работает в этом направлении. Данный критерий требует соблюдения основных ценностей НАТО, таких как демократия, индивидуальные свободы и верховенство права.

"Этот вопрос для украинцев – чтобы они задали его своему руководству – насколько Украина отвечает этим основным ценностям. Я бы сказал так – это работа, которая ведется", – сказал Лют.

Третий и последний критерий, о котором упомянул генерал – все текущие члены альянса должны быть согласны с вступлением нового члена.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников 19 мая рассказал об ожиданиях от саммита НАТО в Вильнюсе. Украине нужны реальные сигналы о партнерстве, уверен он.

По данным соцопроса компании Kantar, граждане пяти стран НАТО поддерживают присоединение Украины к Альянсу, несмотря на продолжение войны с Россией.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 18 мая заявил о согласии всех стран Альянса с членством Украины в блоке. По его мнению, главной задачей на сегодня является помощь Киева в большой войне.