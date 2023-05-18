"Все согласны": Столтенберг отметил солидарность между странами НАТО о присоединении Украины

На прямой вопрос о возможности присоединения Украины к Альянсу раньше срока окончания войны с РФ, Столтенберг не ответил, однако заверил, что гарантирует долгосрочную поставку оружия в Украину.

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Все страны из Североатлантического альянса НАТО согласны с тем, что Украину ожидает членство в военном блоке. Об этом 18 мая заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Spiegel.

По его словам, хоть он и не может предсказать какими будут решения глав стран-членов альянса, но он определенно увидел среди них согласие по вопросу присоединения Украины.

"Я не могу предусматривать решения глав государств и правительств, но ясно одно: все страны НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом Альянса. Они уже подчеркивали это на саммите в прошлом году и подтвердили в декабре. Однако самая неотложная задача сейчас — помочь Киеву в военном конфликте", — отметил генсек.

Ответ на вопрос о том, может ли он представить, что НАТО может отказаться от своих правил о приеме Украины в Альянс до окончания войны с РФ, генсек НАТО почти оставил без прямого ответа.

"На столе лежат разные предложения. Киевский договор по безопасности, разработанный группой экспертов с участием Украины и моего предшественника, предлагает укрепить возможности Украины по собственной обороне. Это должно быть достигнуто за счет крупномасштабных поставок оружия и долгосрочных инвестиций в обороноспособность Украины", — заметил Столтенберг.

Напомним, на днях Йенс Столтенберг назвал главное условие, при котором Украина получит гарантированное членство в НАТО.

Также напомним, что бывший спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер допустил, что Украина может вступить в Североатлантический альянс до завершения войны с Российской Федерацией.