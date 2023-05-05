Очікування від липневого саміту НАТО у Вільнюсі: Резніков озвучив 7 головних пунктів

Міністр оборони України сподівається, що Альянс запропонує Україні до кінця 2023 року чіткий алгоритм членства, оборонну підтримку та гарантії безпеки.

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Під час конференції у вашингтонському аналітичному центрі Atlantic Council, міністр оборони України Олексій Резніков зробив відеозвернення, в якому перерахував 7 пунктів, які сподівається побачити у підсумковому документі на саміті НАТО у Вільнюсі, що відбудеться у липні. Про це 5 травня повідомляє "Голос Америки".

На думку голови оборонного відомства, липневий саміт покаже чіткіші перспективи членства України в НАТО.

Очікування Резнікова від саміту НАТО у Вільнюсі:

Перспектива України у напрямку членства в НАТО. Альянс має запропонувати Україні до кінця 2023 року чіткий алгоритм членства;

Готовність НАТО підтримати формулу миру, запропоновану президентом України Володимиром Зеленським;

Продовження прихильності НАТО до забезпечення військових та оборонних потреб України, враховуючи засоби ППО, постачання боєприпасів, танків, літаків та артилерії;

створення механізму кризових консультацій Альянсу з Україною в межах статті 4 Статуту НАТО;

Гарантії безпеки України від НАТО, які діятимуть до вступу країни до Альянсу;

Оборонна підтримка України до того, як повністю відновлять суверенітет України;

Перетворення Комісії НАТО-Україна на Раду Україна-НАТО з переходом України на стандарти НАТО в оборонних системах, медичній допомозі та розмінуванні.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року на саміті G20 Володимир Зеленський представив формулу миру з десяти пунктів, яка враховує відновлення територіальної цілісності України, звільнення полонених, виведення російських військ і трибунал над винними у військовій агресії РФ в Україні.

2 травня голова МЗС України Дмитро Кулеба розповів журналістам, що рішення про членство України в Північноатлантичному альянсі (НАТО) залежить від приблизно чотирьох країн-членів, при цьому одна з цих країн, яка гальмує членство України в Альянсі, "особливо важлива".