Ожидания от июльского саммита НАТО в Вильнюсе: Резников озвучил 7 главных пунктов

Министр обороны Украины надеется, что Альянс предложит Украине до конца 2023 года четкий алгоритм членства, оборонную поддержку и гарантии безопасности.

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Во время конференции в вашингтонском аналитическом центре Atlantic Council, министр обороны Украины Алексей Резников сделал видеообращение, в котором перечислил 7 пунктов, которые надеется увидеть в итоговом документе на предстоящем в июле саммите НАТО в Вильнюсе. Об этом 5 мая сообщает "Голос Америки".

По мнению главы оборонного ведомства, июльский саммит покажет более четкие перспективы членства Украины в НАТО.

Ожидания Резникова от саммита НАТО в Вильнюсе:

Перспектива Украины в направлении к членству в НАТО. Альянс должен предложить Украине до конца 2023 четкий алгоритм членства;

Готовность НАТО поддержать формулу мира, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским;

Продолжение приверженности НАТО к обеспечению военных и оборонных потребностей Украины, включая средства ПВО, снабжение боеприпасами, танками, самолетами и артиллерией;

Создание механизма кризисных консультаций Альянса с Украиной в рамках статьи 4 Устава НАТО;

Гарантии безопасности Украины от НАТО, которые будут действовать до вступления страны в Альянс;

Оборонная поддержка Украины до того, как будет полностью восстановлен суверенитет Украины;

Превращение Комиссии НАТО-Украина в Совет НАТО-Украина с переходом Украины на стандарты НАТО в оборонных системах, медицинской помощи и разминировании.

Напомним, в ноябре 2022 года на саммите G20 Владимир Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, освобождение пленных, вывод российских войск и трибунал над виновными в военной агрессии РФ в Украине.

2 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал журналистам, что решение о членстве Украины в Североатлантическом альянсе (НАТО) зависит от примерно четырех стран-членов, при этом одна из этих стран, тормозящих членство Украины в Альянсе, "особенно важна".