Антидрони та кулі: Литва передала ЗСУ чергову партію військової допомоги

Литва продовжує надавати військову підтримку Україні. Вільнюс вже надав Києву військової підтримки на понад 640 мільйонів євро.

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У четвер, 11 липня, до України надійшли засоби боротьби з дронами, кулі 5,56х45 мм та розкладні ліжка для бійців Сил оборони. Про це інформує Міністерство оборони Литви.

Наголошується, що підтримка України Литвою — довгострокова і сягає мільярд євро.

За увесь час повномасштабного вторгнення офіційний Вільнюс надав Києву військову підтримку на 641 мільйон євро.

"Протягом 2024 року країна надала військової підтримки на 115 мільйонів євро і ми сподіваємося, що така динаміка зберігатиметься до перемоги", — йдеться у повідомленні оборонного відомства.

Нагадаємо, уряд Литви виділив додаткових 13,5 млн євро на закупівлю радарів для України. Вони посилять оповіщення, візуальне попередження та можливість знищення ворожих повітряних об'єктів. 17 травня стало відомо, що Литва закупить для Сил оборони України шість радіолокаційних станцій Amber-1800, призначених для виявлення повітряних об'єктів.

Також Фокус писав, що уряд Литви у червні схвалив передачу 14 бронетранспортерів М113 Збройним силам України.

15 квітня Міністерство оборони України повідомило, що Литва виділить 3 мільйони євро для України на виробництво FPV-дронів.

5 квітня Литва передала українським збройним силам гусеничні командно-штабні машини М577. Цю техніку створено на базі бронетранспортера М113 американського виробництва. Вона оснащена обладнанням, необхідним для проведення командно-штабних операцій.