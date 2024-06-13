Литва передає Україні 14 бронетранспортерів М113: що це за техніка

Як стверджує Міністерство оборони Литви, ці БТР передають Україні на безоплатній основі, а їх поставка до ЗСУ відбудеться до кінця цього тижня.

Related video

Уряд Литви схвалив передачу 14 бронетранспортерів М113 Збройним силам України. Про це повідомило Міністерство оборони Литви.

"Передача бронетранспортерів М113 була ініційована Міністерством національної оборони та Збройними силами Литви у відповідь на прохання українського уряду до союзників допомогти Збройним силам України у відбитті російської агресії", — йдеться у повідомленні.

У литовському відомстві також уточнили, що 13 червня міністр національної оборони Лаурінас Кащюнас візьме участь у засіданні контактної групи Рамштайнського формату підтримки України та Ради Україна-НАТО у Брюсселі, де обговорюватимуться потреби України у військовій підтримці.

Очікується, що БТР прибудуть в Україну наприкінці цього тижня.

Для чого призначені бронетранспортери М113

В Міноборони Литви пояснили, що передані бронетранспортери призначені для посилення можливостей Збройних Сил України з розмінування і є безоплатним внеском Литви в підтримку, яку надає коаліція з розмінування на чолі з Ісландією.

БТР М113 — це американський гусеничний бронетранспортер, перша серійна військова машина з алюмінієвим корпусом.

Він має стандартне передньомоторне компонування, із розміщенням моторного відділення у правій лобовій частині, трансмісійного відділення в лобовій частині, відділення управління в лобовій частині ліворуч, а об'єднаного бойового і десантного відділення — в кормовій частині машини.

Озброєння M113 в варіанті бронетранспортера складається з одного 12,7-мм кулемета M2HB. Кулемет розміщується на командирській башточці у турельній установці. Боєкомплект кулемета складається з 2000 набоїв у стрічках по 100 штук

Екіпаж M113 складається з двох чоловік: механіка-водія і командира, крім них бронетранспортер може штатно перевозити одинадцять десантників.

Нагадаємо, 29 травня уряд Литви виділив додаткових 13,5 млн євро на закупівлю радарів для України.

11 червня Нідерланди додатково виділили Україні 60 мільйонів євро на закупівлю FPV-дронів, морських безпілотників та інші види БпЛА.