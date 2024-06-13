Литва передает Украине 14 бронетранспортеров М113: что это за техника

Как утверждает Министерство обороны Литвы, эти БТР передают Украине на безвозмездной основе, а их поставка в ВСУ состоится до конца этой недели.

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Правительство Литвы одобрило передачу 14 бронетранспортеров М113 Вооруженным силам Украины. Об этом сообщило Министерство обороны Литвы.

"Передача бронетранспортеров М113 была инициирована Министерством национальной обороны и Вооруженными силами Литвы в ответ на просьбу украинского правительства к союзникам помочь Вооруженным силам Украины в отражении российской агрессии", — говорится в сообщении.

В литовском ведомстве также уточнили, что 13 июня министр национальной обороны Лауринас Кащюнас примет участие в заседании контактной группы Рамштайнского формата поддержки Украины и Совета Украина-НАТО в Брюсселе, где будут обсуждаться потребности Украины в военной поддержке.

Ожидается, что БТР прибудут в Украину в конце этой недели.

Для чего предназначены бронетранспортеры М113

В Минобороны Литвы объяснили, что переданные бронетранспортеры предназначены для усиления возможностей Вооруженных Сил Украины по разминированию и являются безвозмездным вкладом Литвы в поддержку, которую оказывает коалиция по разминированию во главе с Исландией.

БТР М113 — это американский гусеничный бронетранспортер, первая серийная военная машина с алюминиевым корпусом.

Он имеет стандартную переднемоторную компоновку, с размещением моторного отделения в правой лобовой части, трансмиссионного отделения в лобовой части, отделения управления в лобовой части слева, а объединенного боевого и десантного отделения — в кормовой части машины.

Вооружение M113 в варианте бронетранспортера состоит из одного 12,7-мм пулемета M2HB. Пулемет размещается на командирской башенке в турельной установке. Боекомплект пулемета состоит из 2000 патронов в лентах по 100 штук

Экипаж M113 состоит из двух человек: механика-водителя и командира, кроме них бронетранспортер может штатно перевозить одиннадцать десантников.

Напомним, 29 мая правительство Литвы выделило дополнительных 13,5 млн евро на закупку радаров для Украины.

11 июня Нидерланды дополнительно выделили Украине 60 миллионов евро на закупку FPV-дронов, морских беспилотников и другие виды БпЛА.