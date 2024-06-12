Нидерланды выделяют Украине 60 млн евро на закупку дронов: какие именно БпЛА приобретут

Сумму из нового пакета военной помощи распределят по трем направлениям, среди которых львиная доля — это морские дроны, которые Украина производит внутри страны.

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Нидерланды дополнительно выделяют Украине 60 миллионов евро на закупку FPV-дронов, морских беспилотников и другие виды БпЛА. Об этом сообщило Министерство обороны Нидерландов.

"Нидерланды выделяют 60 миллионов евро на развитие наступательных беспилотников для Украины. Эта сумма включает морские беспилотники и так называемые дроны с видом от первого лица, когда "пилот" наблюдает за обстановкой на расстоянии", — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что в рамках объявленного пакета поддержки Нидерланды выделяют:

20 миллионов евро на закупку FPV-дронов через международную коалицию, созданную в начале 2024 года;

17,5 миллиона евро предназначены для закупки морских беспилотников, которые Украина может производить внутри страны. Таким образом Нидерланды поощряют местный бизнес;

остаток новой военной помощи предназначен для двусторонних поставок дронов различных типов.

Напомним, 4 июня депутат российской государственной думы Андрей Гурулев предложил сбросить на Нидерланды ядерную бомбу, чтобы таким образом поставить Европу на колени.

31 мая министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что за первые месяцы 2024 года Вооруженные силы Нидерландов уже подготовили 300 украинских морских пехотинцев.