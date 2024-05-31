Нидерланды подготовили сотни украинских морпехов, — министр обороны страны (фото)

Украинские морпехи учатся у иностранных коллег навыкам десантных операций в городской застройке. Официальный Амстердам уже обучил 300 морских пехотинцев ВМС ВСУ.

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Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен недавно посетила украинских морских пехотинцев, которые проходят обучение в этой стране. Об этом сообщила политик на своей странице в соцсети "Х".

Глава оборонного ведомства отметила, что за первые месяцы 2024 года Вооруженные силы Нидерландов уже подготовили 300 украинских морских пехотинцев.

"Вместе с начальником штаба я недавно посетила курсы по подготовке к десантным операциям и операциям в городской местности. Личный состав военнослужащих Вооруженных сил Украины сейчас использует свои новые навыки для защиты своей страны", — добавила министр.

Напомним, что 8 мая министр обороны рассказывала, что уже летом Нидерланды уже готовы поставлять Украине датские истребители F-16, а впоследствии — и нидерландские самолеты.

Причем 31 мая глава нидерландской дипломатии Ханке Брюинс Слот заявила, что Нидерланды не будут препятствовать использованию Украиной истребителей F-16 для самозащиты над территорией России.

Стоит отметить, что в целом украинские военные проходят подготовку в 34 странах мира. Среди них Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Норвегия, Канада, Австралия, Северная Македония, Косово, Молдова, Грузия и Албания, а также большинство стран Европейского Союза. В состав Миссии ЕС по военной помощи Украине (EUMAM) не входят Венгрия, Хорватия, Австрия, но их инструкторы также участвуют в подготовке.