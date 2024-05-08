Нидерланды готовы поставить Украине первые F-16 уже летом, — министр обороны Оллонгрен

По ее словам, Украина должна подготовить инфраструктуру для многоцелевых истребителей.

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Россияне имеют определенное преимущество на поле боя, но ситуацию можно изменить, если страны Европы и НАТО увеличат объемы производства, особенно боеприпасов, а также беспилотников и других новых технологий, которые широко внедрены и используются Украиной. Об этом в разговоре с LRT отметила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

По ее словам, страны-партнеры должны продолжать активно поддерживать Украину, усиливая возможности противовоздушной обороны, которая находится в приоритете.

"Часть систем мы уже поставили в Украину, и нам еще нужно над этим работать", — рассказала она, добавив, что по мнению украинского бойца, который стоит в окопах на фронте, помощи, конечно, недостаточно и она долго поступает.

"Но война сложная и очень уродливая", — подчеркнула Кайса Оллонгрен.

Министр обороны также сообщила, что летом Нидерланды уже готовы поставлять датские истребители F-16, а впоследствии — голландские самолеты.

"Конечно, нужна подготовка и с украинской стороны, должна быть подготовлена инфраструктура, обеспечены возможности обслуживания, от запчастей до боеприпасов", — предупредила она, добавив, что вся команда очень упорно работает над этим вопросом.

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Также она отметила, что в парламенте страны Украину активно поддерживают. Кроме того, поддерживает Украину и общество, ведь люди осознают, что это не только вопрос солидарности, но и вопрос безопасности в Европе.

"Сейчас в сердце Европы идет война, и никто из нас не в безопасности, пока мы не остановим россиян", — резюмировала Кайса Оллонгрен.

Напомним, Кайса Оллонгрен считает "творческой идеей" возможность частичного вступления Украины в Североатлантический альянс, без временно оккупированных территорий.

Также Фокус писал, что 17 апреля премьер-министр Нидерландов Марк Рютте предложил выкупить системы Patriot у стран, которые имеют их на своем вооружении, но не хотят передавать их напрямую Украине.