"Очень приветствую": министр обороны Нидерландов высказалась о вступлении Украины в НАТО по частям

По мнению главы нидерландского оборонного ведомства Кайсы Оллонгрен, инициатива о членстве Украины в Альянсе без оккупированных территорий является "творческой идеей".

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Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен прокомментировала предложение бывшего главы НАТО Андерса Фог Расмуссена о частичном вступлении Украины в Североатлантический Альянс. Об этом пишет нидерландский портал Brabants Dagblad 14 ноября.

По прибытии на встречу министров обороны стран Евросоюза в Брюсселе Кайса Оллонгрен заявила, что что "приветствует" инициативу, озвученную экс-генсеком оборонного союза.

"Это новый образ мышления. Я очень приветствую такого рода творческие идеи. Посмотрим", — сказала министр.

В разговоре с журналистами глава оборонного ведомства отметила, что Украина в конечном итоге присоединится к НАТО. Она также напомнила, что Киеву нужны стабильные поставки необходимых боеприпасов.

"Украина зависит от тех обещаний, которые мы даем и которые мы на самом деле выполняем", — подчеркнула Оллонгрен.

Частичное вступление Украины в НАТО: что известно

Напомним, 11 ноября бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен выдвинул предложение о вступлении Украины в Североатлантический альянс, но без временно оккупированных Россией территорий.

Расмуссен считает, что "план частичного членства" не будет символизировать замораживание конфликта, а продемонстрирует Кремлю, что он не может препятствовать вступлению Украины в Альянс, а также освободит украинские силы для отправки на линию фронта

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал инициативу Расмуссена, заявив, что "простые решения" относительно войны в Украине в конечном итоге обходятся дорого. По мнению советника, разговоры о такой возможности провоцируют Россию на дальнейшую эскалацию.