Нідерланди підготували сотні українських морпіхів, — міністерка оборони країни (фото)

Українські морпіхи вчаться в іноземних колег навичкам десантних операцій у міській забудові. Офіційний Амстердам вже навчив 300 морських піхотинців ВМС ЗСУ.

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Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен нещодавно відвідала українських морських піхотинців, які проходять навчання у цій країні. Про це повідомила політикиня на своїй сторінці у соцмережі "Х".

Очільниця оборонного відомства зазначила, що за перші місяці 2024 року Збройні сили Нідерландів уже підготували 300 українських морських піхотинців.

"Разом з начальником штабу я нещодавно відвідала курси з підготовки до десантних операцій та операцій у міській місцевості. Особовий склад військовослужбовців Збройних сил України зараз використовує свої нові навички для захисту своєї країни", — додала міністерка.

Нагадаємо, що 8 травня міністерка оборони розповідала, що вже влітку Нідерланди вже готові постачати Україні данські винищувачі F-16, а згодом — й нідерландські літаки.

Причому 31 травня глава нідерландської дипломатії Ганке Брюїнс Слот заявила, що Нідерланди не перешкоджатимуть використанню Україною винищувачів F-16 для самозахисту над територією Росії.

Варто зазначити, що загалом українські військові проходять підготовку у 34 країнах світу. Серед них Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Норвегія, Канада, Австралія, Північна Македонія, Косово, Молдова, Грузія та Албанія, а також більшість країн Європейського Союзу. До складу Місії ЄС з військової допомоги Україні (EUMAM) не входять Угорщина, Хорватія, Австрія, але їхні інструктори також беруть участь у підготовці.