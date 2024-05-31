Нідерланди дозволять Україні використовувати F-16 над територією Росії, — ЗМІ

За словами глави нідерландської дипломатії Ганке Брюїнс Слот, Україна може використовувати західну авіацію над Росією згідно зі статтею 51 Статуту ООН.

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Нідерланди не перешкоджатимуть використанню Україною винищувачів F-16 для самозахисту на території Росії. Про це заявила глава нідерландської дипломатії Ганке Брюїнс Слот на другий день неформальної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Празі 31 травня, передає "Радіо Свобода".

"Якщо ви маєте право на самооборону, немає меж для застосування зброї... Це загальний принцип", — заявила глава МЗС.

Вона також зазначила, що право України на використання західної авіації над Росією ґрунтується на статті 51 Статуту ООН, яка гарантує право на самозахист.

"Це загальний принцип, якого ми дотримуємося, і ми, звичайно, дуже завантажені переговорами з американцями, щоб усі F-16 були доступні (Україні). Ми готові зробити все можливе, щоб якнайшвидше дозволити F-16 літати в небі України", — заявила глава дипломатії.

Наразі українські пілоти і наземний персонал проходять навчання на винищувачах F-16. Очікується, що перші літаки можуть надійти в Україну вже цього літа, згідно з міжнародними джерелами.

Раніше, 30 травня, міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив, що Київ зможе використовувати данські винищувачі F-16 для ударів по військових цілях і об'єктах на території РФ.

Нагадаємо, на тлі новин про передачу Україні Швецією двох літаків дальнього радіолокаційного виявлення ASC 890 (Saab 340 AEW) військовий експерт Ігор Романенко розповів, як ЗСУ зможуть захистити західні борти. Один із варіантів — розмістити літаки на території союзників.