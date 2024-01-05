В ЗСУ назвали кількість держав, які залучені до підготовки українських військових

Країни-партнери, які надають допомогу у підготовці українських військових, як зазначив генерал-майор Олексій Таран, роблять це не самостійно, а у складі створених організаційних структур.

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Десятки тисяч українців навчаються у 34 країнах світу. Генерал-майор Олексій Таран, начальник Головного управління доктрин та підготовки Генерального штабу ЗС України, повідомив подробиці в інтерв’ю Армії Inform.

Він назвав перелік держав, де військові проходять підготовку. Це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Норвегія, Канада, Австралія, Північна Македонія, Косово, Молдова, Грузія та Албанія, а також більшість країн Європейського Союзу. До складу Місії ЄС з військової допомоги Україні (EUMAM) не входять Угорщина, Хорватія, Австрія, але їхні інструктори також беруть участь у підготовці.

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Передавання Україні F-16: у Пентагоні розповіли, коли пілоти завершать навчання (відео)

Олексій Таран наголосив на тому, що Україна цінує діяльність кількість держав-партнерів у підготовці військовослужбовців ЗС України. З його слів, країни-партнери, які надають допомогу у підготовці українських військових, роблять це не самостійно, а у складі створених організаційних структур.

Генерал-майор назвав ключовою групу сприяння безпеці України — SAG-U, яку очолюють США. Друга це EUMAM. Основна функція цих структур полягає в організації, забезпеченні та координації усього різновиду заходів підготовки на території країн-партнерів. Це стосується початку перших етапів підготовки "новобранця" — людини, яка ніколи до цього не тримала в руках зброї, — і закінчуючи відновленням боєздатності підрозділів, штабів бойової бригади, яка воювала і зазнала через це втрат.

"Якщо ж важливо, щоб я когось виділив окремо, то це Сполучені Штати Америки та Німеччина", – повідомив він.

Навчання бійців ЗСУ у Великій Британії

Міноборони Британії 8 серпня 2023 року повідомило подробиці навчання бійців ЗСУ. До тренувань, як зазначають в оборонному відомстві, приєдналися 17 литовських військовослужбовців. Британська військова програма передбачає перетворення українських новобранців на "смертоносних солдатів".

Нагадаємо, 5 серпня Politico з посиланням на високопоставлених військових і чиновників США повідомило, що восьмеро пілотів ЗСУ готові вчитися на винищувачах F-16. Пілоти, які вільно володіють англійською мовою, розпочнуть навчання, щойно Вашингтон затвердить план підготовки.