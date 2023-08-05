Групу набрали: вісім пілотів ЗСУ готові вчитися на винищувачах F-16, — ЗМІ

Пілоти, які вільно володіють англійською мовою, розпочнуть навчання, щойно Вашингтон затвердить план підготовки. Головне завдання союзників України по НАТО — навчити екіпаж для двох ескадрилій винищувачів.

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Першу групу з восьми українських пілотів, яких навчатимуть на американських винищувачах F-16, уже визначили. Про це повідомило американське видання Politico з посиланням на високопоставлених військових і чиновників США.

Ця група з України вільно володіє англійською мовою і готова навчатися, щойно план підготовки офіційно затвердять у США. Точні терміни початку тренувань тримають у секреті.

Представник США сказав, що 20 пілотів, які трохи володіють англійською мовою, готові розпочати мовні курси у Великій Британії вже в серпні.

Загалом мають відібрати 32 українських пілоти для потенційної участі в програмі навчання. Цієї кількості вистачить для двох ескадрилій, але знання англійської мови залишається проблемою, зауважили співрозмовники.

"F-16 призначені для багаторічного захисту України, щоб змусити Росію двічі подумати перед посиленням вторгнення. Українські чиновники обіцяли, що не будуть використовувати F-16 для польотів над Росією і бомбардуванням цілей", — пише видання.

Politico додало, що коаліція з 11 країн НАТО допоможе українцям навчитися керувати американськими винищувачами F-16. Основна частина навчання пройде в Данії та Румунії.

Нагадаємо, що на Банковій нещодавно анонсували швидке відправлення сучасних винищувачів F-16. Потрібно тільки дочекатися відповідного рішення з Вашингтона.

Президент України Володимир Зеленський 2 серпня просив партнерів прискорити постачання F-16 для ЗСУ. Україну треба обов'язково захистити від російського терору повітряним щитом, говорив глава держави.