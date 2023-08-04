"У нас немає часу": у Зеленського анонсували важливе рішення щодо винищувачів F-16

За словами заступника голови ОП Ігоря Жовкви, партнери розуміють потреби ЗСУ в тій чи іншій зброї та техніці, тому говорити про різкі прохання з боку Києва не зовсім доречно.

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Українські військові незабаром можуть отримати західні сучасні винищувачі F-16 і рішення мають озвучити офіційно найближчим часом. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю УНІАН 4 серпня.

За його словами, в Україні триває війна, тому говорити про різкі прохання на адресу Заходу з боку Києва не зовсім доречно, адже від цього залежать життя людей і майбутнє країни загалом.

"Я б не назвав це різкістю. Я б назвав це наполяганням на позиції України. І наші партнери розуміють ці наші заяви, які стосуються зброї або, наприклад, нашого вступу до НАТО", — йдеться в повідомленні.

Головним критерієм того, що на Заході розуміють проблему України — результат, а саме постачання допомоги. Це вже можна помітити у сфері протиповітряної оборони та рішенні почати навчати українських пілотів на бойових літаках F-16.

Щойно тренування пілотів ЗСУ закінчаться — Захід одразу ж може винести остаточне рішення.

"Ми точно незабаром отримаємо рішення про постачання F-16, а ці літаки — це також частина закриття нашого неба. Це та техніка, яка суттєво відрізняється від техніки, яку пілотують наші аси зараз... Тож наші пілоти незабаром розпочнуть навчання. І його вони точно пройдуть швидше, ніж за підручниками, адже в нас немає часу", — ідеться в повідомленні.

Також на фронт надійшло і далекобійне озброєння від європейський партнерів і залишилося дочекатися відповідного рішення з Вашингтона.

Після цього можна буде побачити результат у вигляді повноцінної перемоги.

Нагадаємо, 2 серпня президент України Володимир Зеленський закликав прискорити постачання F-16 для військових. Він назвав причини, чому важливо отримати винищувачі F-16 одразу після навчання українських пілотів і закликав іноземних дипломатів сприяти цьому.