Нідерланди виділяють Україні 60 млн євро на закупівлю дронів: які саме БпЛА придбають

Суму з нового пакету військової допомоги розподілять за трьома напрямками, серед яких левова частка — це морські дрони, які Україна виробляє всередині країни.

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Нідерланди додатково виділяють Україні 60 мільйонів євро на закупівлю FPV-дронів, морських безпілотників та інші види БпЛА. Про це повідомило Міністерство оборони Нідерландів.

"Нідерланди виділяють 60 мільйонів євро на розвиток наступальних безпілотників для України. Ця сума включає морські безпілотники і так звані дрони з видом від першої особи, коли "пілот" спостерігає за обстановкою на відстані", — йдеться у повідомленні.

В Міноборони уточнили, що у рамках оголошеного пакету підтримки Нідерланди виділяють:

20 мільйонів євро на закупівлю FPV-дронів через міжнародну коаліцію, створену на початку 2024 року;

17,5 мільйона євро призначені для закупівлі морських безпілотників, які Україна може виробляти всередині країни. Таким чином Нідерланди заохочують місцевий бізнес;

залишок нової військової допомоги призначений для двосторонніх поставок дронів різних типів.

Нагадаємо, 4 червня депутат російської державної думи Андрій Гурульов запропонував скинути на Нідерланди ядерну бомбу, щоб таким чином поставити Європу на коліна.

31 травня міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що за перші місяці 2024 року Збройні сили Нідерландів уже підготували 300 українських морських піхотинців.