"Ждем четкий сигнал": Резников назвал два пути присоединения Украины к НАТО

Министр обороны рассчитывает узнать о задачах и сроках, поставленных для Киева по присоединению к Альянсу. Сейчас, по его словам, страна видит лишь расплывчатую "открытую дверь".

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Министр обороны Украины Алексей Резников рассматривает Вильнюсский саммит НАТО, как событие, которое определит дальнейшую роль Украины во взаимоотношениях с евроатлантическим Альянсом. Об этом в пятницу, 23 июня он заявил в комментарии Military Media Center.

"Ожидаю, что нам дадут четкий, понятный сигнал и формулу, по которой мы, очевидно, станем страной НАТО", — отметил министр обороны.

По словам Резникова, он видит как минимум два варианта, которые могут быть предложены Киеву. Либо будут определены четкие сроки вступления Украины в НАТО, либо названо определенное событие, после которого наша страна станет членом Альянса.

"Сейчас же у нас имеется лишь непонятная расплывчатая "форма об открытой двери", — подчеркнул он.

Перспективы Украины на членство в НАТО на саммите в июле

В начале мая Резников сделал обращение, в котором перечислил 7 пунктов, которые надеется увидеть в итоговом документе на предстоящем в июле саммите НАТО в Вильнюсе.

15 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что необходимо, чтобы ВСУ были полностью совместимы с армией НАТО. Однако самая главная задача сейчас — обеспечить победу в войне над Россией.

В середине июня, по информации журналистов Financial Times с ссылкой на правительственные источники, стало известно, что Вашингтон и союзники рассматривают возможность подписания многостороннего соглашения с Киевом, которое бы предоставляло долгосрочные заверения в обеспечении безопасности Украины вместо "конкретного обещания членства в НАТО".