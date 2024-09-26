Поступление-2024: какие специальности чаще всего выбирали абитуриенты, — исследование (инфографика)

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом "вкусы" абитуриентов не очень изменились, хотя и уменьшилось количество желающих стать юристами.

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Информационной системой Вступ.ОСВИТА.UA составлен рейтинг специальностей. Он составлялся по количеству поданных абитуриентами заявлений на обучение для получения степени бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений) на основе полного общего среднего образования по всем формам обучения.

Больше всего поступающих подало заявления на специальности:

"Психология" (49 782 заявления);

"Менеджмент" (47 813);

"Филология" (44 663);

"Право" (40 265);

"Компьютерные науки" (33 121).

Рейтинг самых популярных специальностей в 2024 году Фото: osvita.ua

Меньше всего абитуриенты выбирали специальности:

"Судостроение" (217 заявлений);

"Общественное здоровье" (163);

"Образовательные, педагогические науки" (75);

"Религиоведение" (62);

"Управление информационной безопасностью" (12).

При этом восприятие поступающими определенных специальностей как престижных особо не изменилось.

"Однако, по сравнению с прошлым годом, несколько уменьшилось количество желающих получать образование по специальностям "Право" (подано на 17 тысяч заявлений меньше по сравнению с 2023 годом), "Компьютерные науки" (подано почти на 10 тысяч заявлений меньше) и "Инженерия программного обеспечения" (подано почти на 7 тысяч заявлений меньше)", — говорится в сообщении.

Напомним, что по сравнению со вступительной кампанией прошлого года, в этом году количество потенциальных студентов оказалось меньше на 33%. Однако вступительная кампания продлится до 31 октября вместе с возможностью провести дополнительный набор на контракт, поэтому, вероятно, данные 2024 года еще вырастут. Тогда тоже специальность "Психология" оказалась в лидерах, а больше всего заявлений было подано во Львовский национальный университет.

Отметим, что парламентский комитет образования, науки и инноваций признал нецелесообразным централизованное изготовление медалей за средства госбюджета ученикам и ученицам, которые "на отлично" заканчивают обучение в школах. Отмечается, что количество медалей не отражает качество образования.