Путін готується оголосити "перемогу" в Україні попри реальне становище, — голова Пентагону

Міністр оборони США Піт Гегсет говорить, що президент РФ не досяг своєї мети завдяки хоробрості українців і їхніх союзників. Також він підтверджує, що Трамп візьме участь у переговорах Зеленського і Путіна.

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Президент РФ Володимир Путін готується оголосити свою "перемогу" у війні проти України попри реальні обставини, сказав міністр оборони США Піт Гегсет під час спільної пресконференції з міністром оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишом у Варшаві 14 лютого.

Гегсет про плани Путіна оголосити "перемогу". На відео з 26:15.

"Путін готується оголосити про "перемогу" попри все. Цього можна очікувати, незалежно від того, яким буде результат. На щастя, хоробрість українців і союзників, які стояли поруч з ними, особливо на початку війни, стримувала Путіна від досягнення того, чого він хотів, а це була вся Україна. Оголосить він перемогу чи ні — це вже буде його справа", — зазначив Гегсет.

Також у голови Пентагону спитали, чи не спонукають російського диктатора до нових нападів поступки йому в Україні. Гегсет відповів, що Путін не наважиться на це, якщо всі члени НАТО нарощуватимуть обороноздатність і витрати на оборону, як Польща та країни Балтії, які близькі до загрози та усвідомлюють небезпеку.

Крім того, американський міністр оборони підтвердив, що президент США Дональд Трамп братиме участь у перемовинах між президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним.

Нагадаємо, Піт Гегсет на пресконференції у Варшаві 14 лютого також допустив повернення Україні кордонів 2022 року і зазначив, що це буде вирішуватися під час переговорів. Водночас він сказав, що кордони 2014 року, вступ до НАТО та розміщення американських миротворців на українській території "малоймовірні".

Також 14 лютого перед Мюнхенською безпековою конференцією віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав журналістам, що Штати можуть примусити Москву до угоди щодо України за допомогою економічних і військових важелів впливу.