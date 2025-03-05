Високопосадовці Трампа зв'язуються із Зеленським, щоб повернути переговори у "правильне русло", — CNN

Після скандалу у Білому домі під час зустрічі Зеленського та Трампа високопосадовці Білого дому мали "зворотні контакти" із Києвом, намагаючись повернути переговори у "правильне русло".

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Чиновники Білого дому зв'язуються із президентом України Володимиром Зеленським, намагаючись його переконати налагодити зв'язки із президентом США Дональдом Трампом: вони вважають, що це потрібно зробити ще до виступу очільника Америки перед Конгресом, що відбудеться вранці 5 березня за київським часом. Про це повідомило видання CNN уночі 5 лютого.

У CNN вважають, що у такий спосіб посадовці прагнуть повернути переговори щодо укладення угоди про рідкоземельні ресурси у "правильне русло".

"Офіційні особи Трампа наголосили на важливості стабілізації відносин із Білим домом якнайшвидше, аніж пізніше, і закликали українців повернутися до переговорів перед виступом президента в Конгресі", — йдеться у повідомленні.

Також у виданні повідомили за джерелами із Білого дому про те, що дискусії про відновлення переговорів щодо угоди про українські корисні копалини "йдуть у правильному напрямку". У CNN вважають, що Трамп таки може оголосити під час свого виступу перед Конгресом США про свою "перемогу" у досягненні домовленостей щодо рідкоземельних ресурсів.

Водночас це суперечить повідомленням старшої кореспондентки Білого дому Жакі Генріх, яка зазначала, що у ході промови Дональд Трамп не збирається оголошувати про підписання угоди. За її словами, у цьому питанні наразі "жодних зрушень немає". Про це вона повідомила на своїй сторінці у соцмережах увечері 4 березня, як дізнавався Фокус.

Перед цим видання Reuters повідомляло, що джерела із Білого дому стверджували про готовність Трампа оголосити про власні успіхи в укладенні угоди про українські рідкоземельні ресурси під час свого виступу перед Конгресом США 5 березня. Кореспонденти писали, що інформація про домовленості надійшла від трьох анонімних джерел із Білого дому.

Зазначимо, що 4 березня стало відомо про те, що Дональд Трамп планує виголосити промову із назвою "Відновлення американської мрії". Однією із тем, якої торкнеться президент США під час розмови, стане "досягнення миру у всьому світі". Про це детальніше Фокус писав 4 березня.