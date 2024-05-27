1800 км от границы: появились спутниковые фото последствий атаки ГУР по РЛС под Оренбургом

Журналисты уточнили, что разрешение фото не позволяет оценить степень возможного поражения российской станции.

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Журналисты проекта Радио Свобода "Схемы" обнародовали спутниковые снимки, на которых видны последствия удара по российской радиолокационной станции дальнего обнаружения целей "Воронеж М" в Оренбургской области, который в ночь с 26 на 27 мая нанесли беспилотники Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Эти спутниковые фото "Схемы" опубликовали в своем телеграм-канале.

"Спутник Planet Labs зафиксировал последствия этой атаки. На снимке за 27 мая видно, что на территории РЛС появились темные пятна, которых раньше не было — вероятно, следы пожара в результате попадания БПЛА", — говорится в подписи к фото.

Журналисты уточнили, что разрешение фото не позволяет оценить степень возможного поражения российской станции.

"Эта радиолокационная станция находится на расстоянии более 1800 км от границы с Украиной", — отметили "Схемы".

Расследователи также отметили, что согласно открытым источникам, Воронеж-М является частью российских стационарных сверхгоризонтных РЛС большой дальности. Они предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, как баллистических и крылатых ракет. Такая РЛС имеет дальность обнаружения целей до 6 тыс. км.

Напомним, ночью беспилотник ГУР МО атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М", расположенную в городе Орск Оренбургской области РФ.

Ранее сообщалось о поражении дроном ГУР МОУ другой радиолокационной станции этого семейства "Воронеж ДМ", расположенной в поселке Глубокий Краснодарского края.