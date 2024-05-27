1800 км від кордону: з'явились супутникові фото наслідків атаки ГУР по РЛС під Оренбургом

Журналісти уточнили, що роздільна здатність фото не дозволяє оцінити ступінь можливого ураження російської станції.

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Журналісти проєкту Радіо Свобода "Схеми" оприлюднили супутникові знімки, на яких видно наслідки удару по російській радіолокаційній станції дальнього виявлення цілей "Воронеж М" в Оренбурзькій області, якого в ніч з 26 на 27 травня завдали безпілотники Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Ці супутникові фото "Схеми" опублікували у своєму телеграм-каналі.

"Супутник Planet Labs зафіксував наслідки цієї атаки. На знімку за 27 травня видно, що на території РЛС з’явились темні плями, яких раніше не було — ймовірно, сліди пожежі внаслідок влучання БПЛА", — йдеться у підписі до фото.

Журналісти уточнили, що роздільна здатність фото не дозволяє оцінити ступінь можливого ураження російської станції.

"Ця радіолокаційна станція знаходиться на відстані понад 1800 км від кордону з Україною", — зазначили "Схеми".

Розслідувачі також наголосили, що відповідно до відкритих джерел, Воронеж-М є частиною російських стаціонарних надгоризонтних РЛС великої дальності. Вони призначені для виявлення космічних і аеродинамічних об'єктів, як балістичних і крилатих ракет. Така РЛС має дальність виявлення цілей до 6 тис. км.

Нагадаємо, вночі безпілотник ГУР МО атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М", розташовану в місті Орськ Оренбурзької області РФ.

Раніше повідомлялося про ураження дроном ГУР МОУ іншої радіолокаційної станції цього сімейства "Воронеж ДМ", розташованої в селищі Глибокий Краснодарського краю.