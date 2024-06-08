Преодолели более 1 тыс км: БПЛА впервые атаковали военный аэродром в Северной Осетии

Дроны, утверждают россияне, были выпущены из района Одессы. В Моздоке и районе из-за этого отменили все массовые мероприятия.

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Российский военный аэродром "Моздок" в Северной Осетии был атакован беспилотниками. Об этом сообщают местные каналы в Telegram.

Отмечается, что российская противовоздушная оборона якобы сбила три дрона, которые, как утверждается, прилетели с "украинской стороны".

Жертв и разрушений нет, — отмечают местные каналы, которые также публикуют аккуратные остатки БПЛА, сложенные кучкой.

Стоит отметить, что Северная Осетия впервые с начала полномасштабного вторжения России подверглась военной атаке на свою территорию. На аэродроме "Моздок" базируются стратегические бомбардировщики Ту-22м3 и носители ракет "Кинжал" МиГ-31К.

Также россияне предварительно идентифицировали дроны как китайские "Мугин-5 Про" и определили, что БПЛА начали свой полет из района Одессы. То есть, они пролетели более 1,1 тыс км.

Глава Северной Осетии — Алания Сергей Меняйло сообщил, что ПВО сбила три дрона, но после атаки зафиксированы незначительные разрушения и возгорания. Также, в целях безопасности, было решено отменить все массовые мероприятия в Моздокском районе. В то же время МО РФ информирует только об одном обезвреженном беспилотнике.

В общем, как заявило оборонное ведомство страны-агрессора, ночью и утром 8 июня над территорией РФ и аннексированного Крыма было сбито 27 беспилотников, среди которых два безэкипажных катера.

Напомним, аналитики Defence Express пришли к выводу, что россияне использовали "Моздок" во время войны с Грузией в 2008 году. Аэродром также был перевалочной базой для доставки боеприпасов российскому контингенту в Сирии.