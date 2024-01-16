Не только новые "Кинжалы": эксперты заметили интересную деталь на снимках аэродрома "Моздок" (фото)
По мнению экспертов, РФ приготовила ракеты для дальнейших ударов по территории Украины. Также оккупанты боятся ударов по аэродрому, поэтому размещают там фальш-цели.
Россия уже пятый раз за январь поднимает МиГ-31К с аэродрома "Моздок", который расположен в северной Осетии. Аналитики Defense Express попытались выяснить, сколько носителей "Кинжалов" РФ сосредоточила на том аэродроме.
Так, 16 января в Украине была объявлена очередная воздушная тревога из-за взлета самолета МиГ-31К, который может быть носителем аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал" с аэродрома "Моздок". Тревоги по всей Украине из-за взлета таких самолетов приходится объявлять всегда, потому что не всегда есть данные о том, это тренировочный полет, или перемещение самолета на другой аэродром, или подготовка к ракетному удару по Украине.
Отмечается, что с начала января 2024 года самолет уже взлетал 5 раз из аэропорта "Моздок" — дважды 1 января 2024 года, один раз 7 января и один раз 11 января 2024 года.
На спутниковых снимках за 11 января 2024 года, которые опубликовал OSINT-аналитик MT_Anderson на своем Twitter, на аэродроме "Моздок" стояло два самолета МиГ-31. Также было зафиксировано наличие минимум трех бомбардировщиков Ту-22М3, и что россияне нарисовали минимум одну фальш-цель в виде Ту-22М3.
"В то же время интересно, что на аэродроме "Моздок" на тот момент также стояли 5 транспортных самолетов Ил-76 и минимум 1 Ан-26. С одинаковой вероятностью, это мог быть и просто их временный пункт базирования, и могло быть и то, что эти транспортники доставляли на "Моздок" определенный запас ракет к МиГ-31К и Ту-22М3 — то есть Х-47М2 "Кинжал" и Х-22/32 соответственно", — сообщили в Defense Express.
Напомним, что по словам представителя ГУР Минобороны Вадима Скибицкого, противник изменил тактику и начал атаковать украинские объекты оборонно-промышленного комплекса. В то же время угроза для критической инфраструктуры остается.
13 января сообщалось, что РФ меняет тактику, и ракетные удары будут менее массированные. По словам генерал-майора запаса СБУ Виктора Ягуна, ВС РФ имеют большие проблемы с высокоточным вооружением.