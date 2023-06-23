Прячут Ту-22М3 от ВСУ: эксперты выяснили, почему ВС РФ используют аэродром "Моздок" (фото)

Аналитики Defence Express пришли к выводу, что россияне использовали "Моздок" во время войны с Грузией в 2008 году. Аэродром также был перевалочной базы для доставки боеприпасов российскому контингенту в Сирии.

Related video

Российская армия доставляет на аэродром "Моздок" в Северной Осетии крылатые ракеты и другие боеприпасы. К такому выводу пришли аналитики Defence Express после просмотра спутниковых снимков Planet Lab.

На аэродроме видны минимум один тяжелый военно-транспортный Ил-76 и Ан-22, которые могли привозить туда снаряды. Эксперты ставят под сомнения данные о неиспользовании аэродрома "Моздок" в военных целях с 1991 года.

В "Моздоке" заметили минимум один тяжелый военно-транспортный Ил-76

Известно, что до 1992 года в "Моздоке" были стратегические бомбардировщики Ту-95МС. А во время первой войны с Чечней в 1995-1996 годах "Моздок" стал одной из трех опорных баз для авиации ВС РФ, которая наносила удары по чеченским войскам и мирным жителям.

"Скорее всего, "Моздок" использован также как опорная точка для авиации РФ во время войны против Грузии в 2008 году. Есть официальные данные от самих ра***стов, что "Моздок" в 2016 году они использовали в качестве базы для Ту-22М3 во время войны в Сирии", — указали исследователи.

До 1992 года в "Моздоке" были стратегические бомбардировщики Ту-95МС

Почему ВС РФ начали использовать "Моздок" для ударов ракетами по Украине

Во время сирийской кампании истребители использовались как "классические бомбовозы" и для атак неуправляемыми авиабомбами. А в 2016 году ГУР Минобороны сообщало об использовании аэродрома как перевалочной базы. Оттуда войска РФ доставляли по воздуху боеприпасы контингенту в Сирии. На маршруте использовались не только Ил-76, но и Ан-124.

"Становится еще более интересным и острым вопрос, почему ра***сты только сейчас начали использовать аэродром "Моздок" как базу для ударов ракетами по Украине. Похоже, здесь объяснение не только в попытках врага найти новые пути для преодоления нашей ПВО", — сделали вывод авторы материала.

ВС РФ использовали в Сирии истребители как "классические бомбовозы"

Далее аналитики приводят фрагменты интервью командующего 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа РФ, генерал-майора Николая Гостева. Он объяснил, что ранее аэродромы "Моздок" и "Кореновск" были на реконструкции. Там строили новую взлетно-посадочную полосу и другие технические сооружения.

"По всей вероятности, реконструировать "Моздок" закончили в конце 2022 года, либо в начале 2023 года, из-за чего именно сейчас российские военные "вспомнили" об этом объекте как базу для ракетных ударов по Украине", — добавили в Defence Express.

Есть и другая версия. Россиянам понадобился дополнительный аэродром для "маневрирования мощностями" стратегической авиации, чтобы обезопасить часть Ту-22М3 от возможного ответного удара ВСУ.

Британские чиновники ранее указывали, что парк бомбардировщиков Ту-22М3 и Ту-95МС в составе ВКС РФ стал в 1,5 раза меньше, чем раньше было на бумаге.

Напомним, что журналисты "Радио Свобода" ранее заметили первые шесть самолетов ТУ-22М3 в "Моздоке" 24 мая. А месяц назад стратегической авиации там вообще не было.

Фокус также писал про обстрел военного аэродрома "Миргород" в Полтавской области 10 июня баллистическими и крылатыми ракетами типа "Искандер". От ударов пострадали гражданские объекты.