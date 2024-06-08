Подолали понад 1 тис км: БПЛА вперше атакували військовий аеродром у Північній Осетії

Дрони, стверджують росіяни, були випущені з району Одеси. У Моздоку та районі через це скасували усі масові заходи.

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Російський військовий аеродром "Моздок" у Північній Осетії був атакований безпілотниками. Про це повідомляють місцеві канали у Telegram.

Зазначається, що російська протиповітряна оборона нібито збила три дрони, які, як стверджується, прилетіли з "української сторони".

Жертв та руйнувань немає, — наголошують місцеві канали, які також публікують акуратні рештки БПЛА, складені купкою.

Варто зазначити, що Північна Осетія вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії зазнала військової атаки на свою територію. На аеродромі "Моздок" базуються стратегічні бомбардувальники Ту-22м3 та носії ракет "Кинджал" МіГ-31К.

Також росіяни попередньо ідентифікували дрони як китайські "Мугін-5 Про" та визначили, що БПЛА розпочали свій політ з району Одеси. Тобто, вони пролетіли понад 1,1 тис км.

Очільник Північної Осетії — Аланія Сергій Мєняйло повідомив, що ППО збила три дрони, але після атаки зафіксовано незначні руйнування та займання. Також, задля безпеки, було вирішено скасувати всі масові заходи у Моздокському районі. Водночас МО РФ інформує лише про один знешкоджений безпілотник.

Загалом, як заявило оборонне відомство країни-агресора, вночі та вранці 8 червня над територією РФ та анексованого Криму було збито 27 безпілотників, серед яких два безекіпажні катери.

Нагадаємо, аналітики Defence Express дійшли висновку, що росіяни використовували "Моздок" під час війни з Грузією у 2008 році. Аеродром також був перевалочною базою для доставки боєприпасів російському контингенту в Сирії.