Шпионят за командованием ЧФ РФ: что известно о деятельности "АТЭШ" в оккупированном Крыму

Канал, в котором рассказывают о действиях украинских партизан "АТЕШ" в Крыму, существует с 2022 года. В этом году они сосредоточились на создании ячеек сопротивления и готовятся к освобождению полуострова, рассказал руководитель группировки.

Related video

В Крыму действуют партизаны, которые передают информацию Силам обороны Украины. В состав группировки входят и украинцы, и россияне. Некоторые члены имеют возможность шпионить за командованием Черноморского флота ВС РФ. О действиях крымских партизан группы "АТЕШ" рассказал его руководитель по имени Эльдар, говорится на портале медиа NV.

Журналисты портала решили выяснить детали работы группировки "АТЕШ", название которой в переводе с крымскотатарского переводится как "огонь". Для этого они обратились к источникам в украинских спецслужбах, имена которых не разглашаются. В итоге им удалось пообщаться с Эльдаром, который назвался руководителем движения. Мужчина рассказал, что партизаны выполняют самые разнообразные задачи: от диверсий против российских военных до слежения за перемещением военной техники и выяснения результатов ударов Сил обороны.

Эльдар объяснил, что российские военные, которые сотрудничают с партизанами, помогают повреждать технику ВС РФ и указывают координаты местности, куда перебрасывают новые силы. Кроме того, им удается добраться даже до документации в частях.

"Также передается внутренняя информация о состоянии дел в российских частях, и множество важной документации", — заявил партизан.

Один из агентов сумел передать данные о местонахождении командования российского флота, отметил собеседник журналистов. По его словам, на сегодня одна из важных задач группировки — создание "ячеек сопротивления", которые будут способствовать полному освобождению Крыма из российской оккупации.

Партизаны работают, используя специальный Telegram-канал под названием "АТЕШ", отметил Эльдар. В специальный чат-бот желающие могут прислать информацию, которая поможет силам сопротивления.

Telegram-канал "АТЕШ" был создан в сентябре 2022 года, свидетельствуют данные информационного сервиса. За два года существования он разросся до более 50 тыс. пользователей. Опубликовано более 4 тыс. сообщений, каждое из которых просматривают в среднем по 24 тыс. человек. В одном из сообщений партизаны действительно рассказывают о российском военном, который помогает партизанам и некоторое время находился на Саратовском полигоне. 15 июня он переслал кадры из машины, которая везет живую силу ВС РФ поближе к линии фронта.

Ранее Фокус писал о событиях в Крыму на основе сообщений сил сопротивления. Например, 14 июня партизаны рассказали об установке ПВО, которая должна защитить Крымский мост от ударов с воздуха. 10 июня они сообщили об эвакуации семей российских военнослужащих, которые спешат покинуть полуостров.

Напоминаем, 18 июня в мониторинговом канале "Крымский ветер" сообщили об атаке на военные объекты ВС РФ в Крыму: взрывалось в Севастополе и возле Керчи.