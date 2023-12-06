"Ничего не пробивают": эксперт объяснил, какие цели будут атаковать термобарические Shahed

Россияне будут менять тактику и увеличивать кинетическую энергию дронов, чтобы удар наносила не только боевая часть, но и вся конструкция, считает Михаил Жирохов.

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Военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что термобарическая система, которой Вооруженные силы Российской Федерации начали оснащать БПЛА типа Shahed может использоваться только для определенных целей. Об этом он сообщил в интервью OBOZ.UA.

Как работают термобарические боеприпасы

Он отметил, что было очевидным то, что враг будет прогрессировать и будет иметь "что-то новое". Новая боевая часть предназначена для поражения целей, которые размещены на открытом пространстве, в частности склады. Зато термобарическая система не может пробивать бункер или защищенную цель.

"Эти термобарические снаряды достаточно мощные, но практически не имеют пробивной возможности. Если фугасная часть пробивает и взрывается, то эта просто взрывается, но ничего не пробивает. Таким снарядам пробить какую-то даже небольшую преграду им очень трудно", — сказал Михаил Жирохов.

Эксперт считает, что враг будет менять тактику, в частности увеличивать кинетическую энергию. Вероятнее всего, Shahed будет набирать скорость и поражать цели не только термобарическим снарядом, но и с помощью всей конструкции — двигателя, фюзеляжа. Зато термобарические снаряды являются достаточно мощными, однако на небольших плоскостях.

Термобарический боеприпас Фото: Telegram

Как сбивать БПЛА с термобарической системой

Михаил Жирохов рассказал, что боевая часть Shahed — то ли фугасная, то ли термобарическая — не влияет на то, сложнее ли сбивать дрон. Он убежден, что украинские военные будут наблюдать за тем, как изменится тактика противника и принимать определенные контрмеры.

Напомним, 3 декабря стало известно, что российские военные начали использовать в БПЛА типа Shahed новую боевую часть — почти 40 кг термобарического заряда с тремя взрывателями. Термобарический снаряд является аналогом заряда "Солнцепека".

4 декабря аналитики Defense Express рассказали, что термобарическая боевая часть может наносить поражение на сотнях квадратных или кубических метров. В частности, ее еще называют "вакуумной бомбой", поскольку она предназначена для поражения закрытых помещений.