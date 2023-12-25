Атаковали Shahed и ракетами: под огнем ВС РФ оказались несколько областей Украины (фото)

Украинская противовоздушная оборона уничтожила 28 беспилотников типа Shahed-136/131, управляемую авиационную ракету Х-59 и противорадиолокационную ракету Х-31П. Зенитчики ликвидировали Су-34 и Су-30СМ, рассказали в Воздушных силах.

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Ночью 25 декабря Вооруженные силы Российской Федерации атаковали мирные города Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов и авиационных ракет. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ в Telegram.

"В ночь на 25 декабря 2023 года противник атаковал 31 ударным БПЛА типа Shahed из районов Чауда, Балаклава — Крым и двумя авиационными ракетами", — говорится в сообщении.

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В ВС отметили, что в результате противовоздушного боя силы и средства ВС и Сил обороны уничтожили 28 ударных дронов типа Shahed-136/131 в Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой, Кировоградской и Хмельницкой областях.

На Запорожском направлении враг применил управляемую авиационную ракету Х-59 и запустил противорадиолокационную ракету Х-31П из акватории Черного моря. Украинская ПВО уничтожили обе ракеты.

Кроме этого, зенитные ракетные подразделения ВС ликвидировали два российских истребителя — Су-34 в Донецкой области и Су-30СМ над акваторией Черного моря.

Взрывы в Хмельницкой области

В пресс-службе Хмельницкой областной военной администрации сообщили, что ночью 25 декабря во время воздушной тревоги противовоздушная оборона обезвредила беспилотник типа Shahed.

"Силами ПВО ВСУ был обезврежен 1 БПЛА типа Shahed. Информация о погибших, травмированных и разрушениях не поступала", — говорится в сообщении.

Взрывы в Кировоградской области

Вечером 24 декабря глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович рассказал, что регион находился под прицелом врага.

"Отработала ПВО. Предварительно — пострадавших и разрушений нет", — сказал Андрей Райкович.

Взрывы в Николаевской области

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что 24 декабря украинская противовоздушная оборона уничтожила российский БПЛА типа Shahed-131/136 в регионе.

"Вчера, 24 декабря, силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожен вражеский БПЛА Shahed-131/136", — сказал Виталий Ким.

Взрывы в Одесской области

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер дважды сообщал о воздушной тревоге в регионе вечером 24 декабря.

"Одесский район, пожалуйста, будьте в укрытиях до отбоя воздушной тревоги! Берегите себя и близких", — сказал он.

Кроме этого, ночью 25 декабря в 0:07 он снова объявил о воздушной тревоге, которая продлилась около 40 минут.

Взрывы в Херсонской области

Председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что за 24 декабря российские военные совершили 71 обстрел, в частности выпустили 288 снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО "Град", танков, ЗУ-23-2, авиации и дронов, из которых шесть Shahed.

"За минувшие сутки противник совершил 71 обстрел, выпустив 288 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ЗУ-23-2, авиации и БПЛА, из них — 6 "Shahed". По городу Херсон враг выпустил 16 снарядов", — сказал он.

По его словам, противник попал в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию завода в Херсоне. В результате погиб человек, еще двое получили ранения.

Напомним, 23 декабря российские военные нанесли ракетный удар по Днепропетровской и Кировоградской областях. Кроме этого, звуки взрывов прозвучали в Кропивницком и Кривом Роге. По российским ракетам отработала ПВО.

Ночью 22 декабря враг атаковал Украину дронами типа Shahed-136. Украинская ПВО ликвидировала 24 БПЛА в северных, южных и западных областях.