"Немає батька. Немає дому": херсонка розповіла про наслідки ракетного удару ЗС РФ (відео)

Херсонка розповіла, що внаслідок російського удару втратила батька, який пережив окупацію і не хотів виїздити. Жінка каже, що росіяни відібрали у неї все, і навіть душу.

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На місці удару ракети ЗС РФ залишились потрощені будинки та вирва, заповнена водою. Одна з будівель зруйнована повністю. У ній загинув херсонець, який прожив окупацію, втратив дружину і не хотів виїжджати зі свого дому. Про наслідки російського обстрілу Херсону ідеться у репортажі медіацентру "ІРС-Херсон", опублікованому на сторінці Facebook.

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"Шансів повернутися в Херсон у ворога немає", — Гуменюк

Журналісти медіацентру поспілкувались із херсонкою на ім'я Анна. Анна розповіла, що рятувальники змогли витягнути з-під руїн будинку собаку. Батька врятувати не змогли — він загинув під завалами. З її слів, чоловіка відкопали між першою та другою годинами ночі. Водночас вона нагадала, як російська пропаганда виставляє обстріли української території — начебто ЗС РФ б'ють по "найманцях НАТО".

"У мене немає батька. Немає дому. У мене нічого більше немає. Ні собаки, ні кота, ні душі — все вирвали ці сво***чі", — сказала Анна.

Херсонка згадала, як тиждень тому була в будинку. З її слів, батько не бажав виїжджати, жив сам, оскільки дружина, мати Анни, померла 17 років тому.

Будинок не раз обстрілювався, розповіла співрозмовниця журналістів. Раніше страждала лише огорожа. Однак тепер прилетів російський "Іскандер" і "немає будинку і батька", який "міг прожити ще десять років, але не прожив".

На відео, знятому на місці подій, видно рештки будівлі, у яку влучили росіяни. Не вціліло жодної стіни, залишилась купа уламків. Також у кадр потрапляє вирва, залита водою та оточена екскаваторами комунальних служб. Над деякими купами цегли ще в'ється димок від недавньої пожежі.

Обстріл Херсона — деталі

Зазначимо, ЗС РФ вдарили по Херсону в ніч з 23 на 24 грудня. Російські снаряди влучили у житловий квартал, на місці вибуху почалась пожежа. Згідно із заявою Херсонської військової адміністрації від атаки росіян загинуло троє, а отримали поранення семеро — серед них люди старшого віку, а також 15-річний підліток. Водночас російські військкори заявили, начебто ракета ЗС РФ влучила у "скупчення військової техніки".

Президент України Володимир Зеленський опублікував світлини з місця російського влучання. На світлинах — житлові будинки, охоплені полум'ям. Очільник держави заявив, що Росія вкотре вчинила акт тероризму проти українців.

Нагадуємо, український військовий розповів, як підрозділи ЗС РФ намагаються просуватись на відрізку фронту під Бахмутом. Тим часом представник британської армії пояснив, чому ЗСУ не здобули помітних успіхів під час контрнаступу у 2023 році, і застеріг щодо загрози на сході.