Черговий "труп у шафі": експерт назвав причину затоплення корабля РФ "Тарантул"

На думку польського оглядача Максиміліана Дури, сторожовий корабель з погляду війни в Україні практично не приносив користі й затонув через неналежну експлуатацію.

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У порту Севастополя було виявлено затонулий малий сторожовий корабель проєкту 205П "Тарантул" Чорноморського флоту РФ. На думку польського оглядача Defence 24 Максиміліана Дури, причина затоплення катера не відома, хоча, за деякими даними, він був затоплений унаслідок атаки безпілотника.

У публікації групи "Атеш" було зазначено, що потонув саме сторожовий корабель проєкту 205П, а не ракетний корвет проєкту 1241 "Молния", які за класифікацією НАТО мають назву Tarantul. При цьому в "Атеш" пізніше уточнили, що затонулий корабель був вкрадений російськими окупантами ще 2014 року, після чого активно використовувався ними в бойових цілях.

Ракетний катер проекту 12411 "Блискавка" Фото: kchf.ru

Патрульний корабель проєкту 205П "Тарантул"

У зв'язку з цим Дура пише, що атака безпілотника по кораблю малоймовірна, оскільки в такому разі українці застосували дрон-камікадзе з GPS-наведенням для атаки на важливу ціль.

"Насправді патрульний корабель проєкту 205П є, з точки зору війни в Україні, практично марним судном. Тому було шкода виділяти на його знищення ресурси, які набагато краще було б спрямувати, наприклад, на атаку портових систем, включно з насамперед газовими та паливними установками", — вважає оглядач.

Дура аргументує тим, що проєкт цих кораблів було розроблено ще в 1960-х роках, і навряд чи росіяни зберегли корабель у повністю робочому стані. Тому цілком імовірно, що не відремонтоване російське патрульне судно згодом просто затонуло, а через війну немає часу на його витяг і належне виведення з експлуатації.

Крім того, пише оглядач, у Севастополі є ще багато таких занедбаних, малих і старих суден, і мине ще багато часу, перш ніж причини цієї ситуації буде встановлено та перевірено.

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Нагадаємо, за інформацією Інституту вивчення війни, російський патрульний корабель у Севастополі було затоплено наприкінці грудня 2023 року. Аналітики стверджують, що корабель затонув унаслідок українських ударів по окупованому Криму.