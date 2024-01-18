Мінус важлива одиниця озброєння: у Чорному морі затонув російський корабель "Тарантул" (фото)

Російське судно могли підбити декілька тижнів тому під час атаки морськими дронами на військові об'єкти окупантів у Криму, розповіли координатори підпілля. Командування ЗСУ наразі не підтверджувало знищення ворожого корабля типу "Тарантул".

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У тимчасово окупованому Севастополі в Криму затонув російський сторожовий корабель типу "Тарантул". Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Агенти "Атеш" під час розвідки суден у Севастополі виявили потоплений прикордонний сторожовий корабель проєкту 205П "Тарантул", — йдеться у повідомленні.

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Партизани зазначили, що російський корабель знаходився на пристані бухти "Графська" за координатами — 44.615763, 33.587110. В "Атеш" вважають, що судно могли підбити під час атаки морськими дронами на військові об'єкти Збройних сил Російської Федерації на півострові декілька тижнів тому.

Корабель "Тарантул"

"Р*шисти втратили ще одну важливу одиницю озброєння в Чорному морі. З чим ми всіх і вітаємо", — наголосили в підпіллі.

Партизани "Атеш" додали, що поступово виженуть окупаційну російську армію з українських територій та відновлять справедливість.

Корабель "Тарантул": що відомо

Прикордонні сторожові кораблі проєкту 205П "Тарантул" — тип радянських патрульних катерів. Проєкт було розроблено в середині 1960-х років на базі ракетних катерів проєкту 205. Технічні характеристики судна:

довжина — 39,94 метра;

швидкість — 35,6 вузла;

екіпаж — 30 людей.

Додамо, що на момент виходу публікації українське командування та окупаційна влада Криму не прокоментувала інцидент.

Нагадаємо, вночі 26 грудня українські військові завдали удару по великому десантному кораблю "Новочеркасск" у Феодосії в Криму. Корабель вщент згорів, а екіпаж загинув.

Тоді ж стало відомо, що через удар Повітряних сил ЗСУ по ВДК "Новочеркасск" частково затонуло ще одне російське судно. За інформацією ЗМІ, це старий навчально-тренувальний корабель "УТС-150".