Минус важная единица вооружения: в Черном море затонул российский корабль "Тарантул" (фото)

Российское судно могли подбить несколько недель назад во время атаки морскими дронами на военные объекты оккупантов в Крыму, рассказали координаторы подполья. Командование ВСУ пока не подтверждало уничтожение вражеского корабля типа "Тарантул".

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Во временно оккупированном Севастополе в Крыму затонул российский сторожевой корабль типа "Тарантул". Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Агенты "Атеш" во время разведки судов в Севастополе обнаружили потопленный пограничный сторожевой корабль проекта 205П "Тарантул", — говорится в сообщении.

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Партизаны отметили, что российский корабль находился на пристани бухты "Графская" по координатам — 44.615763, 33.587110. В "Атеш" считают, что судно могли подбить во время атаки морскими дронами на военные объекты Вооруженных сил Российской Федерации на полуострове несколько недель назад.

Корабль "Тарантул"

"Р*шисты потеряли еще одну важную единицу вооружения в Черном море. С чем мы всех и поздравляем", — отметили в подполье.

Партизаны "Атеш" добавили, что постепенно выгонят оккупационную российскую армию с украинских территорий и восстановят справедливость.

Корабль "Тарантул": что известно

Пограничные сторожевые корабли проекта 205П "Тарантул" — тип советских патрульных катеров. Проект был разработан в середине 1960-х годов на базе ракетных катеров проекта 205. Технические характеристики судна:

длина — 39,94 метра;

скорость — 35,6 узла;

экипаж — 30 человек.

Добавим, что на момент выхода публикации украинское командование и оккупационные власти Крыма не прокомментировали инцидент.

Напомним, ночью 26 декабря украинские военные нанесли удар по большому десантному кораблю "Новочеркасск" в Феодосии в Крыму. Корабль полностью сгорел, а экипаж погиб.

Тогда же стало известно, что из-за удара Воздушных сил ВСУ по ВДК "Новочеркасск" частично затонуло еще одно российское судно. По информации СМИ, это старый учебно-тренировочный корабль "УТС-150".