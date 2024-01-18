Більше "Скальпів" — менше кораблів РФ: експерти про тонкощі застосування ракет SCALP EG

Після додаткових постачань українським силам ракет SCALP EG російське командування повинно бути готове до нових втрат. Експерти зазначають, що загалом ППО росіян погано протистоїть цьому ефективному озброєнню.

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Франція вирішила передати Україні ще 40 крилатих ракет SCALP — засіб, через який росіяни відчувають великі неприємності в Україні. Українські військові швидко пристосувалися до застосування цих ракет, ефективно застосовуючи їх на полі бою, а окупанти, схоже, зіткнулися з великими проблемами, адже не знають реальної дальності SCALP-EG. Про тонкощі використання SCALP EG/Storm Shadow, що стали жахом для росіян йдеться в матеріалі Defence 24.

Інтеграція та ефективність

Знищення не останніх за важливістю об'єктів росіян здивували навіть західних спеціалістів, оскільки SCALP EG летить на дозвуковій швидкості (близько 0,8 Маха), а значить має бути відносно легкою мішенню для численних систем російської протиповітряної оборони.

Також цікаво те, що українські літаки швидко були пристосовані для цих ракет. Передбачається, що цьому сприяло використання пілонів, раніше знятих з літаків RAF Tornado GR4.

Тим часом є деякі обмеження в застосуванні. Так українські ВПС, ймовірно, працюють "у фоновому режимі", вводячи координати цілі безпосередньо в ракету перед запуском, а не з кабіни пілота, як це можна зробити, наприклад, на літаках Rafale.

"Однак навіть із цими обмеженнями ракети SCAL EG/Storm Shadow стали кошмаром для росіян, яким залишається тільки чекати моменту, коли їх щось уразить", — зазначають оглядачі.

Подальші кроки противника

Після ефективних ударів по російських об'єктах у Криму, зокрема ураження кораблів Чорноморського флоту РФ, сигнал про появу в Україні ще 40 ракет типу SCALP EG/Storm Shadow може дуже сильно вплинути на те, як діятимуть російські збройні сили та насамперед флот РФ.

Втрати кораблів поставили перед ЗС РФ питання, яку дальність мають SCALP EG. Офіційно вона становить понад 250 км, проте в реальності вона, звісно, більша, стверджують експерти. Крім того, західна зброя володіє стелс-технологіями, тому деякі застарілі системи виявлення росіян не можуть вчасно зафіксувати політ ракет. Не сильно виправляють ситуацію системи РЕБ, оскільки ракети володіють комбінованими системами наведення, зокрема інерціальними навігаційними системами.

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У підсумку з отриманням нових ракет російське командування повинно бути готове новим до втрат, оскільки SCALP EG можуть вражати командні пункти (навіть якщо вони перебувають у бункерах), скупчення літаків на аеродромах, критично важливі об'єкти інфраструктури (такі, як Керченський міст), а також кораблі, що стоять у портах і суднобудівних заводах.

"Єдиний недолік цих ракет полягає в тому, що їх занадто мало. Вважається, що тільки у Франції їх менше 400 одиниць", — підсумували оглядачі.

Раніше повідомлялося, що німецький виробник ракетних систем MBDA Deutschland нагадав, що крилаті ракети Taurus пройшли випробування на експлуатацію в екстремальних умовах, зокрема в дуже низьких температурах. Польські оглядачі, у зв'язку з цим повідомили, що публікація з'явилася не випадково.

Однак 17 січня стало відомо, що Бундестаг відхилив пропозицію опозиціонерів про постачання цього озброєння Україні — 485 депутатів проголосували "проти".