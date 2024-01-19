Очередной "труп в шкафу": эксперт назвали причину затопления корабля РФ "Тарантул"

По мнению польского обозревателя Максимилиана Дуры, сторожевой корабль с точки зрения войны в Украине практически был бесполезным и затонул из-за ненадлежащей эксплуатации.

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В порту Севастополя был обнаружен затонувший малый сторожевой корабль проекта 205П "Тарантул" Черноморского флота РФ. По мнению польского обозревателя Defence 24 Максимилиана Дуры, причина затопления катера не известна, хотя по некоторым данным, он был затоплен в результате атаки беспилотника.

В публикации группы "Атеш" было отмечено, что утонул именно сторожевой корабль проекта 205П, а не ракетный корвет проекта 1241 "Молния", которые по классификации НАТО имеют название Tarantul. При этом в "Атеш" позже уточнили, что затонувший корабль был украден российскими оккупантами еще в 2014 году, после чего активно использовался ими в боевых целях.

Ракетный катер проекта 12411 "Молния" Фото: kchf.ru

Патрульный корабль проекта 205П "Тарантул"

В связи с этим Дура пишет, что атака беспилотника по кораблю маловероятна, поскольку в таком случае украинцы применили дрон-камикадзе с GPS-наведением для атаки на важную цель.

"В действительности патрульный корабль проекта 205П является, с точки зрения войны в Украине, практически бесполезным судном. Поэтому было жаль выделять на его уничтожение ресурсы, которые гораздо лучше было бы направить, например, на атаку портовых систем, включая, прежде всего, газовые и топливные установки", — считает обозреватель.

Дура аргументирует тем, что проект этих кораблей был разработан еще в 1960-х годах, и вряд ли россияне сохранили корабль в полностью рабочем состоянии. Поэтому вполне вероятно, что не отремонтированное российское патрульное судно со временем попросту затонуло, а из-за войны нет времени на его извлечение и надлежащий вывод из эксплуатации.

Кроме того, пишет обозреватель, в Севастополе есть еще много таких заброшенных, малых и старых судов и пройдет еще много времени, прежде чем причины этой ситуации будут установлены и проверены.

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Напомним, по информации Института изучения войны, российский патрульный корабль в Севастополе был затоплен в конце декабря 2023. Аналитики утверждают, что корабль затонул в результате украинских ударов по оккупированному Крыму.