В Крыму затонул российский корвет "Тарантул": в ISW рассказали, кто к этому причастен (фото)

Затонувший корвет типа "Тарантул" обнаружили в Графской бухте Севастополя. Российское судно могло затонуть между 28 и 31 декабря 2023 года, рассказали аналитики Института изучения войны.

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Украинские удары по временно оккупированному Крыму в конце декабря 2023 года потопили российский корвет типа "Тарантул". Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 18 января.

"Украинские партизаны и спутниковые снимки подтвердили, что украинские удары по оккупированному Крыму в конце декабря 2023 года потопили российский корвет типа "Тарантул" вблизи Севастополя", — говорится в сообщении.

18 января партизанское движение "Атеш" сообщило об обнаружении затонувшего корвета типа "Тарантул" в Графской бухте Севастополя. Согласно спутниковым данным, предоставленным партизанами, судно затонуло между 28 и 31 декабря 2023 года.

Согласно заявлениям российских и оккупационных властей Крыма, 29 и 30 декабря 2023 года российские военные якобы отразили удары украинских воздушных и морских дронов по Севастополю.

"Это подтверждение ранее неизвестного успешного украинского удара указывает на то, что недавняя ударная кампания Украины против оккупированного Крыма, возможно, была более успешной, чем это было подтверждено открытыми источниками", — заявили аналитики ISW.

В Институте изучения войны добавили, что летом 2023 года украинские военные осуществили успешный удар по Черноморскому флоту России, что заставило оккупантов отвести корабли от основной базы в Севастополе.

Партизаны "Атеш" рассказали, что сторожевой корабль типа "Тарантул", который затонул в Севастополе, был украден россиянами в 2014 году. Это судно активно использовал враг в боевых целях.

"Непростая была судьба судна, надеемся на этом она и закончится", — сообщило подполье.

Сторожевой корабль типа "Тарантул"

Напомним, 18 января украинское подполье заявило об обнаружении потопленного пограничного сторожевого корабля проекта 205П "Тарантул" в Севастополе. По данным партизан, судно могли подбить во время атаки морскими БПЛА по военным объектам ВС РФ несколько недель назад.

Напомним, в ночь на 26 декабря украинские военные нанесли удар по большому десантному кораблю "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии. По информации Воздушных сил ВСУ, судно сгорело, экипаж погиб, а взрыв мог задеть и другие корабли поблизости.